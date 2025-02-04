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新年拆利是｜港女收親戚利是感驚恐求助　網民直指大「凶」兆必須做1事

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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究竟港女拆利是時，收到什麼「大驚喜」呢？

【農曆新年2025/拆利是】農曆新年假雖然放完，但傳統上派利是派到正月十五，而且很多人也會留待當天才拆利是，看看新一年的「收獲」。不過有港女就於討論區發文，表示拆利是時收到一封「大驚喜」，令她像「當頭好似俾雷劈咗一下咁」，並向網民求助應如何是好，有網民直指這是大「凶」兆！

    新年拆利是｜拆開利是發現入面無錢

    該港女於香港討論區以「好尷尬，拆開利市發現入面無錢…」為題發文，自言日前拜完年，拆開利市（是）點算「收穫」時，打開其中一封由親戚給她的靚利是封，竟發現入面是「吉」的，親戚沒有放錢進去，令她感到崩潰：「數下自己逗咗幾多錢啦，前面拆嗰封都好地地嘅，點知拆到其中1封嘅時候，先發現入面原來係吉嘅，當頭好似俾雷劈咗一下咁」。

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    新年拆利是｜猶豫應否告知當事人

    由於那個利是封很漂亮，因此她記得是誰人派的，又表示當時人將會到她家中吃飯，正猶豫是否要把真相告知對方：「而（依）家問題嚟啦……我應唔應該同佢講話佢畀咗封空嘅利市封我，定係我當無呢件事發生會好啲？」由於陷於兩難，故才發文徵詢大家意見。

    同場加映︰派利是學問

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    新年拆利是｜網民直指「空」利是屬「凶」兆

    帖文引來網民熱議，不少人認為應該當無事發生，認為該親戚只是人有錯手：「有心冇心都好，唔好講，影響大家關係」。

    不過也有網民認為這是「意頭」問題，必需要告訴對方，更直指「空」利市是大「凶」之兆、「空（凶）多吉少啊……」並提醒發文港女：「唔好意頭，畀返佢……叫佢求其再封20蚊，唔係貪錢，係拿個意頭」。大家都覺得新正頭，最重要是利利是是！

    同場加映︰利是公價2025

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    新年拆利是｜幾時可以拆利是？

    農曆新年最開心係逗利是，但原來拆利是都要選對日子，否則隨時會「財散」。有人就話人日（初七）就可以拆利是，取其人人生日拆禮物之意思，但都有人話要過了初十五才可以拆，日子眾說紛紜，到底年初幾先可以拆利是？那一日才是拆利是吉日、拆利是又有哪些禁忌呢？

    一般人都會由初一派利是派到正月十五日，所以坊間不少長輩也認為要在農曆正月十六，把利是收齊才可以拆利是，取其『財聚』的好意頭。玄學家張芯熏師傅表示，今年拆利是吉日會是……

    點擊睇詳文：年初幾可以拆利是？拆錯會「財散」　玄學家指拆利是存錢要擇好日

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