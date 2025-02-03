飲食情報｜火鍋店老闆自製3款口味賀年糕點　盤點特色慈善年糕

▲ 收到信和酒店的香辣川麻蘿蔔糕後即日已幹掉，因為抵受不了那橙色的香辣感覺。

身為半個記者，每逢農曆新年前我都會收到酒店或餐廳送過來的年糕，聊表他們的心意。通常送禮這回事都是有早無遲，但偏偏有一間餐廳，每年都總是在年卅才叫我去拿糕，對，還要自己去拿！

因為，這間餐廳的年糕是只送不賣的，只有老友記才會「被召」拿糕，說的是火鍋店滾得棧。

跟老闆阿焚（Jonathan）談起，原來這送禮習慣已有三年，「我們都有點心師傅，因為自己都想食，所以就做給員工和朋友，每年都會做600底左右。」

▲ 富麗敦海洋公園酒店送過來的年糕還有隻熊貓公仔，實在可愛到犯規！

阿焚的出品共有三款口味，包括蔗糖年糕、蘿蔔糕和馬蹄糕，每位朋友可獲贈兩底，我是蘿蔔糕控，就兩底都要蘿蔔糕吧！雖然這些年糕「講心不講金」，但質量絕不遜於酒店，我喜歡煎香來吃，可吃到大大條的蘿蔔絲，配以臘腸和蝦米等，相當足料！

由於年糕不含防腐劑，要臨過年才送出去，「不是不想賣，而是年尾餐廳最忙，不想增加師傅的工作量，加上銷售就需要推銷，我們不夠人手。」他表示，希望明年可以出售年糕，惟要先做好包裝，以及他很緊張的那一瓶辣椒油，現都正在秘密籌備中。

▲ 阿焚每年都會送給朋友年糕，今年也不例外。

在此都說說其他特色年糕，今年收到的第一底年糕來自香港半島酒店，其棗皇糕源自清朝宮庭的食譜，採用新疆紅棗，吃起來清香軟糯。

現時有不少酒店在出售年糕時同時做善事，例如信和酒店會將部分收益捐予香港單親協會，富麗敦海洋公園酒店亦會捐贈博思會，為有讀寫障礙的學生提供支援，讓大家在開心過年之餘，同時回饋社會，一舉多得！