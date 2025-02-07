見工面試｜面試題「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」　大學畢業生咁答秒獲取錄

▲ 面試被問「兩日昌三日晶七日十日是甚麼？」，大學畢業生咁答秒獲取錄。

【升學就業/見工面試題】不少考試官都會出難題，考驗求職者的臨場應變能力，有公司在面試時問「兩日是『昌』，三日是『晶』，那七日、十日是什麼？」，突如其來的問題考起在場的求職者，其中一名大學剛畢業的女生回答後，隨即獲取錄！

見工面試題｜面試問「兩日是昌，三日是晶 七、十日是甚麼？」

近日，本Mommy發現有位內地博主分享，自己在鵬飛大學畢業不久，收到一家大型公司面試邀請，便前往面試。過程原本一切順利，但在最後階段面試官卻問：

兩日是昌，三日是晶，那七日、十日是什麼？

同場加映：CV履歷表常犯錯誤

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見工面試題｜職場新人1回答獲取錄

問題讓4位求職者當場呆住，第一位女子認為面試官故意刁難，直言「這是我遇過最奇怪的面試題了，我覺得貴公司不適合我。」然後便轉身離開。第二位男子因想不到答案便說「哪有甚麼字是這麼多日？我想不到。」輪到鵬飛時，他自信回應「七日是『旨』，十日是『早』。」面試聽後稱讚一句「不錯」。

最後一位剛畢業的女生，淡定回應：

七日是「周」，十日是「旬」。

面試官對答案非常滿意，並大讚聰明，當場取錄。

求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」

▲ 求職面試｜見工面試題「大口+小口是甚麼字？」

本Mommy又發現內地網上流傳另一個面試內容，某間房地產公司的面試官詢問「大口+小口是甚麼字」，有擁有博士學位的求職者直言問題太簡單，不是「呂字」就是「田」字。不過，面試官只是笑了笑，並指他回答錯誤。之後其中一名求職者回答4字即被取錄！

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同場加映：1套公式應對面試難題

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