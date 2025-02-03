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濫用公屋｜仔女買樓唔講聲累父母被收單位　何永賢：仔女要乖啦

社會

撰文： 鄭寶生

發布時間： 22 分鐘前

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何永賢（資料圖片）

立法會今日討論加強打擊濫用公屋的措施，政府期望7月前通過條例，明年第二季實施。有議員關注公屋有名的子女買樓「唔講聲」，累及父母被收回單位，房屋局局長何永賢笑言「仔女要乖啦」，指這些個案的確違反合約，但強調可以上訴。

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政府建議四項修訂，1.把嚴重濫用公屋變成罪行，而不單是違反租約；2.賦權授權人員檢查個人資料；3.延長對虛假陳述及拒絕提供資料罪的檢控時效至6年；4.技術性修訂。

條例下，嚴重濫用公屋有兩項定義，一是沒有合理辯解之下以金錢利益分租單位予他人居住，二是不居住公屋單位而將單位用作商業行為。政府強調，後者是在租戶不居住公屋單位的情況下才適用，在自住單位做一些小手作並不包括在內。

就執法過程可能需要查核住戶身份，政府將授權指定人員檢查身份證明文件，如拒絕即屬犯罪，情況與有關公眾地方清潔的定額罰款條例，以及《電影檢查條例》中查身份證的條文類似。何永賢表示，會續用現有人手，並已聘請退休紀律部隊人士協助打擊濫用公屋。

何永賢（資料圖片）

「常理」考慮商業用途　鄰里互助還是經經營

議員關注甚麼行為才是違反租約用途，何永賢說住戶在家中幫人補習，「有晒價目收費嘅」，就是違反租約用途，會發出遷出通知書，但強調有上訴委員會審視個案。她說有人在家「做手作仔」，然後放到外面寄賣，這些情況是會「以常理」考慮的。

對於哪些商業行為是違反租約，何永賢說要看個案而定，稱要看只是「鄰里關係」互相幫助，還是「商業經營」的行為。盧偉國提出在家工作的情況，何永賢指明白這些情況，強調要以「常理人」去考慮。

議員陳學鋒和周浩鼎均關注，以公屋住址做商業登記是否會犯法，指可能只是一些小檔口，不是做大生意。何永賢說，若商業活動不在單位進行，單位仍然是居住用途，並不違例。

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老公都唔知老婆有幾錢　何況個仔有無買樓

議員楊永傑指，若住戶出租單位，會放上物業平台放租，問局方能否以這些線索打擊，又問會否更多放蛇打擊濫用公屋。他說收到一些求助，子女沒向父母講已買樓，累到住公屋的父母收回單位兼被告，問會否審視這些情況。

議員郭偉强亦說，不少人「老公都唔知老婆有幾錢，何況個仔有無喺外面買樓」，希望上訴委員會處理時網開一面，而不必次次考慮長者健康狀況。他又提出，如果收到通知書後交回單位，政府可否不控告。

何永賢說，職員會視各種情況，會否涉及失實陳述而放租。至於子女無講買樓的個案，她說「各位仔女要乖啦」，若買物業而公屋有名，又簽名文件申報沒有物業，這些個案的確是違例，但上訴委員會會審視個案，例如老人家的健康狀況等，指約14%個案上訴成功。她希望大家問清楚子女買樓情況，新移民人士亦要小心，不要租用市面放租的出租公屋單位。

21住戶被查出內地有物業

至於內地有物業的租戶，何永賢指，21個住戶被發現內地有物業，局方會將內地物業計入資產，以估算有沒有超標。她表示會持續與內地建立更有效的制度，以交換資料。

她又說條例通過至實施之間有時間，會做更多教育工作，讓市民主動交回單位，從而減省之後調查蒐證的工作。

住公屋仔女抽到居屋後，要在1個月內除名。（資料圖片）

仔女抽到居屋　要1個月內通知除名

議員劉國勳表示，收到個案指「殺錯良民」，有市民在抽居屋時向房屋署人員查詢，對方指暫不用除名，但當派到居屋後卻收到信件指他們濫用公屋，最終在劉國勳與房屋署職員協調下解決，他期望加強前綫人員的培訓。

何永賢指，公屋部份成員獲派居居後1個月內要通知房委會，若全家搬上居屋，則可以等搬遷後才除名。

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