Sick問識答｜性格沉鬱常失眠恐情緒亮紅燈　臨床心理學家教1招正視陰暗面

生活上很多因素會影響情緒，少時吵鬧，大時卻寧願屈就自己，日積月累很容易百忍成病。本港註冊臨床心理學家楊名殷博士指出，心理會影響生理，身體會有先兆提醒我們要關注精神和心理狀況，及早發現可以避免情緒爆發，一發不可收拾。

根據全球情緒普查中，香港的排名屬於偏高位置，可見本港一般大眾的壓力很高。據統計，本港現時大概有30萬人有抑鬱症狀，而當中證實患上抑鬱症的人數和程度按年計算有上升趨勢，有將近4成年輕人曾經歷情緒困擾。造成年輕人和成年人的情緒困擾成因分別是：

年輕人：來自於家庭、學業和朋輩關係

成年人：來自與工作上、婚姻或戀愛關係

本港註冊臨床心理學家楊名殷博士續指，情緒病可以遺傳，亦可後天誘發：

先天因素：與家族病史有關

後天因素：與童年經歷有關

排解情緒第一步：接受

若平日發生了不開心的事情，一般人該如何排解負面情緒？楊名殷博士認為，第一步要 接受負面情緒 ，同樣是最困難的一步。很多人習慣吞聲忍氣，或是強行排斥負面情緒，如說服自己不應停留在分手的悲痛當中，或不應該再為死去的貓咪傷心。她指出，這樣做無形中讓情緒積壓，埋藏情緒炸彈，到有一天有可能被引爆。

因此，懂得接受自己的情緒很關鍵，有時正值低谷時，身體或會出現症狀或情緒警號，如多年無故的失眠，或是經常覺得無心機無動力。以上種種身體上的症狀和不適，都屬於是情緒警號，告訴我們要正視情緒問題。

壓抑多年 現軀體化症狀

楊名殷博士曾遇過一個棘手個案，女事主經常莫名其妙覺得不開心，而多年來總是找不到箇中的原因。後來，她為女事主抽絲剝繭，追溯到童年經歷，發現原來女事主多年來重覆經歷親人離世、寵物離世，成長路上一直經歷「失去」。然而，女事主不懂得如何排解情緒，一直將悲傷壓抑心底。直到一次心臟跳過快入院，醫生診斷她並非心臟有問題，而是情緒有問題，才正視排解情緒的重要性。

撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

監製：黃存新