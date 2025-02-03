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徐熙媛大S去世｜徐熙媛突病逝舊愛「仔仔」低調悼念　黑人陳建州心痛：我們的心都碎了

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撰文： 王明芳

發布時間： 3 小時前

最後更新： 2 小時前

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大S徐熙媛病逝消息震驚中港台三地！

【大S逝世/大S舊愛/流星花園/仔仔周渝民】台灣女星大S徐熙媛因流感併發肺炎病逝，對於大S的離世，中港台粉絲無不感震驚與惋惜，17歲已經入行的大S曾歷5段感情，曾跟她相戀的周渝民以及陳建州紛紛作出悼念。

徐熙媛大S去世｜黑人陳建州夫婦悼念

大S徐熙媛跟陳建州讀高中已相識，高中時間她跟細一歲的陳建州相戀，大S更是「黑人」的初戀，2019年，二人拍攝內地綜藝節目《我們是真正的朋友》時，大S「樹熊式」抱著「黑人」，因而爆出二人曾經交往。

二人再見亦是朋友，對於摯友突然離世，陳建州回應台媒：「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」其後再於IG限動發文悼念：「親愛的R.I.P，善會繼續循環，愛永遠都在。」至於陳建州的老婆范瑋琪即說：「太痛苦沒有辦法多說話。」

大S徐熙媛病逝消息震驚中港台三地！（取自instagram）

徐熙媛大S去世｜周渝民低調悼念

大S除了跟藍正龍交往過，2005年她與《流星花園》另一男主角周渝民相戀，二人演出完《戰神》撻著，戀情維持不到2年半就分手。其後，周渝民演出《痞子英雄》而戀上同劇演員喻虹淵，兩人於2015年結婚，翌年8月誕下女兒升呢人父。

據台媒報導道，藍正龍經理人未有接聽電話，至於「仔仔」周渝民的經理人以「雙手合十」的表情符號作回應，似乎周渝民以低調方式悼念舊愛。

反之「F4」前成員朱孝天公開悼念大S，他於社交網寫道：「唉，晴天霹靂。」另外曾跟大S主持《娛樂百分百》以及演出《轉角遇到愛》的小豬羅志祥，於IG限時動態發帖悼念，寫上「一路好走」以及雙手合十的表情符號。

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