欺詐｜前立法會議員詹培忠父子賣殼交易欺詐聯交所罪成　分別囚34及37月

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78歲的前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙，因涉及於在公司集資計劃中，中串謀一名商人隱瞞一項涉及非法款項共逾2億元的秘密「賣殼」協議，兩人今日於區域法院分別判囚34個月及37個月，廉署亦向法院申請充公本案涉及的犯罪得益。

控罪指，案發時亞洲資源於聯交所主板上市，78歲的詹培忠於2008年10月中，成為大股東及該公司的時任主席，詹劍崙翌日獲委任為亞洲資源的執行董事。

案情透露，詹培忠及詹劍崙於2013年7月向商人馬鐘鴻私下商討「賣殼」協議，讓馬鐘鴻取得亞洲資源的控制權。三人其後達成協議，以亞洲資源全數股權總值3億元為基礎，由馬鐘鴻向詹培忠支付共約2.1億元，以控制該公司七成至七成半的全部已發行股本。

隱瞞配股集資目的為賣殼

為執行該「賣殼」協議，詹劍崙先後於2013年7月底及8月初，以亞洲資源主席身份主持董事會會議。在會議上，公司的董事通過及批准讓亞洲資源分別透過配售新股及發行可換股票據，集資逾5.5億元。詹劍崙在兩次會議上均有參與投票，並申報自己在該集資計劃中不涉及任何利益，而他從來沒有向亞洲資源披露上述「賣殼」協議。該集資計劃中的新股配售於2013年7月底完成。

廉署調查發現，詹培忠在集資計劃獲通過後約1個月，就「賣殼」協議獲馬鐘鴻支付1.69億元。

案情又透露，詹培忠及詹劍崙向聯交所隱瞞推出集資計劃的目的，其實是為了增加亞洲資源的全部已發行股本，從而令「賣殼」協議得以執行，二人並致使聯交所批准亞洲資源發布與集資計劃相關的公告及通函。

另外，廉署早前已獲區域法院發出手令，通緝涉案商人馬鐘鴻，有關通緝令繼續生效。馬鐘鴻被控兩項串謀詐騙及一項「洗黑錢」罪名，於2022年10月25日缺席聆訊後被廉署通緝。

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