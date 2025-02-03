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天后媽媽︱楊千嬅全家富貴拜年 12歲Torres暴風成長手戴名錶值呢個價

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

楊千嬅全家富貴拜年！

【楊千嬅/丁子高/丁進諾/星二代】今日(3日)楊千嬅（Miriam）51歲生日，與45歲丁子高（Real）結婚15年，兩人育有12歲兒子丁進諾（Torres），每年全家都會動員拍拜年照，放上社交網與粉絲拜年，今年Torres樣貌明顯與往年不同，暴風式長高，更添了幾分少男的感覺，而年僅12歲的他，更戴上名錶，市值近6萬，非常貴氣!

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星二代︱Torres倒模丁子高一樣

壽星女楊千嬅寫道:「年初六，51，人生下半場正式開始，感謝你們的祝福，也祝你們身體健康，還有很多事情一起慶祝。」而之前的拜年post，Torres與爸爸丁子高同樣穿上新春華服，楊千嬅則穿上棗紅色的polo上衣，兩母子擺出拜年恭喜甫士，Torres身高已經追平1媽媽，而丁子高則雙手插袋chok到爆，Torres五官似足爸爸，不論眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵及眼眉，甚至面形和身形，兩父子倒模一樣。

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星二代︱Torres手上名錶約6萬

楊千嬅與丁子高每年都會在社交平台發放一家三口的賀年全家福，去年他們在家中的樓梯位拍攝，當時的Torres仍一臉稚氣，相隔一年，Torres暴風式發育，比去年長高了不少，而且擺脫了稚氣，他衣着打扮催成熟，手上的IWC名錶價值近6萬元，非常貴氣！

星二代︱楊千嬅曾蹲下為Torres試鞋

楊千嬅是圈中出名的好媽媽，貴為天后，不過她仍會蹲下為兒子綁鞋帶，2023年時被網民在上海一所運動服飾店捕獲她與Torres，楊千嬅此行目的是幫兒子買運動鞋，Torres乖乖坐在櫈子上，楊千嬅蹲下親手幫兒子試一雙價值約1,300元的黑色HOKA運動鞋，楊千嬅替兒子綁鞋帶又幫忙執鞋盒，相當窩心。拍攝的網民大讚楊千嬅非常之溫柔，說話語氣待人很好，完全沒有明星架子。

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星二代 丁子高 楊千嬅

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