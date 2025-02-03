大S徐熙媛病逝丨古天樂劉德華悼念大S　《流星花園》拍檔朱孝天：晴天霹靂

▲ 大S徐熙媛逝世，好友紛紛表示懷念故友。

【大S / 徐熙媛】小S徐熙娣透過經理人在今日（2月3日）回應證實大S病逝此不幸消息。指大S徐熙媛與家人在日本旅行時，因流感併發肺炎病逝，終年48歲。

曾與大S合作過的港、台、內地娛樂圈好友均對其死訊感震驚，劉德華、古天樂、黃曉明、楊丞琳、陳建州夫婦等在社交平台發文致哀，朱孝天嘆如「晴天霹靂」。

大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝 終年48歲

大S徐熙媛去世丨眾星發文悼念

朱孝天：

唉...晴天霹靂

劉德華：

願一路走好，親人節哀。

古天樂：

好震驚，腦袋停頓！沒法說話，不相信是真的！一路好走！

林志玲：

大S的離世令人震驚與惋惜，她獨特的氣質與才華，陪伴我們度過無數時光，無論是螢幕上的精湛演出，還是她真摯而堅定的人生態度，都讓人印象深刻。願她在另一個世界安息，無憂無懼，願她的家人能夠堅強度過這段艱難的時刻。我們會永遠記得她的美好，一路好走。

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胡兵：

正在收拾行李準備出發去機場的路上聽到這個噩耗，真的不敢相信，怎麽可能是你，印象中你一直清醒而獨立，是個有很多人愛的小公主！不敢相信！不願告別！你是我們永遠的杉菜永遠的小公主！

吳宗憲：

天妒紅顏。和她共事多年，雖不算是深交，但覺得有緣同台多年，心裡面還是感覺非常難受......希望她一路好走放下凡塵俗事，於此無憂。

柳翰雅：

上個月聚會的時候，我們在算，已經認識彼此30多年了，我們還說，姐妹的聚會真好！下回一定別隔太久聚，要常聚。真沒想到，是最後一次相聚。 妳的離開是我刻在心裡的哀傷，我會記住妳的美好。一路好走，最美的大王。

黃曉明：

此刻還是在震驚心痛之中，無法接受這個噩耗，真的很難受。十五年光陰如指間流沙，想到那年夏天的風里總帶著一些海鹽的氣息，戲中的夏沫很認真的在對話，而戲外的她總能用一句玩笑話化解所有疲憊。不管何時她眼里的光，都像尹夏沫骨子里的強大與倔強從未褪色。她的善良，她的仗義，她如同女俠一般為我解圍，我一直都心懷感恩。聽說真正燦爛的靈魂不會被時間風化，就像陽光下的泡沫一直是彩色的。願她去往的彼岸，櫻花永遠不落，化作晚風與星辰相擁。她永遠是我心中勇敢堅強美麗的尹夏沫。

蔣勤勤：

美麗的熙媛一路走好

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楊丞琳：

熙媛，謝謝妳。永遠懷念妳、愛妳🤍

范瑋琪：

太痛苦沒有辦法多說話。

陳建州：

我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她。

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