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賀歲片票房︱《臨時決鬥》票房榜稱冠　惟賀年電影總收入不理想較去年大跌37.1%

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 36 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

蛇年賀歲片總票房不理想。

【賀歲片 / 賀歲檔 / 票房】香港票房有限公司綜合2025年農曆新年賀歲檔期由除夕至年初四（即1月28日至2月1日）5天的電影票房，中西票房總收入為30,603,031元，對比2024年農曆新年同期收入48,641,886元比較，下跌了37.1%，成績令人失望。對比疫情前2019年的成績，更是大跌 59.3%（2019年同期票房為75,195,909元）。
 
今年農曆新年賀歲檔期上映的影片頭兩位皆是香港電影，當中以《臨時決鬥》成績最好，5天（除夕至年初四）票房收入為7,473,717元，位列票房榜第二位的是《祥賭必贏》，收入為5,799,403元，第三位內地電影是《封神第二部：戰火西岐》收入為4,184,904元。

賀歲片2025︱蛇年賀歲華語片大盤點　臨時決鬥/祥賭必贏/麻雀女王追男仔/射鵰英雄傳/封神2

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（資料提供：香港票房有限公司）

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