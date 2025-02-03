大S離世丨大S經典作《轉角＊遇到愛》 3要角先後離世　男主角羅志祥4字悲痛發聲

【徐熙媛／大S離世／流感／肺炎】台灣女星徐熙媛（大S）因病逝世終年48歲，消息一出，震撼中港台三地。有網民盤點大S過去有份參演的多部電視劇，其中2007年的經典作《轉角＊遇到愛》包括大S在內，原來已有3位要角先後離世。

最新影片：

大S死訊由其胞妹小S證實，並於社交平台上交代大S離世原因：

謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever

《轉角＊遇到愛》一劇3人先後離世

大S於2007年在偶像劇《轉角＊遇到愛》與羅志祥分別擔任劇中男女主角，向來與大小S相當老友的羅志祥得知其死訊後，亦於IG限時動態上以全黑背景，並以白字寫上「一路好走」4字，再加上雙手合十的符號。有細心網民更發現原來《轉角＊遇到愛》此劇，已先後有3名要角離世，包括大S、還有劇中飾演男主角好友的小鬼（黃鴻升）及張立威。

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於2020年9月16日晚上在台灣北投寓所疑因在浴室滑倒，撞破頭濺血而死。他被發現時身體僵硬，且已明顯死亡。小鬼生前未有任何生病迹象，因此當時外間對其突然離世亦感十分震撼。其後驗屍報告出爐，法官將其死因歸咎於心主動脈剝離、血管阻塞，引致心因性休克而亡。

而今年年初一（29日），曾參演《轉角＊遇到愛》的張立威亦驚傳死訊，終年56歲。其圈中好友王彩樺亦有發文證實消息，並留言哀悼。除了《轉角＊遇到愛》，張立威亦有份參演TVB劇集《香港人在北京》，劇中他飾演吳業坤的爸爸。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5