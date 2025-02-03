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大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 53 分鐘前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S遊日期間不幸病逝，有導遊列出其離世時間線。

【徐熙媛／大S／流感／肺炎／時間線】台灣女星徐熙媛（大S）今早（3日）證實與家人遊日期間不幸感染流感併發肺炎離世，有相關人士爆料，指她在出發當天身體已感到不適，為了不掃興照常出發，不料數日後便病逝。

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綜合台媒報道，有消息人士透露，大S與家人於年初一（1月29日）到日本家族旅行，而她在出發前便已感到身體不舒服，但為了不掃興還是強撐病體出發。他們一家人先到箱根浸溫泉，大S身體狀況並未好轉，於年初三（1月31日）晚上急轉直下，叫救護車急診，翌日再轉往東京，之後於周日（2日）清晨再次就醫，但最終仍回天乏術，不幸離世。

據報，大S在醫院臨終時丈夫具俊曄、2個孩子、S媽、妹妹小S、小S丈夫許雅鈞、小S二女兒Lily及小女兒許老三都在其身邊陪伴，全家都無法相信她只是看個醫生就這樣離開了，現場哭聲此起彼落，場面哀戚。

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此外，有網民在社交平台小紅書上分享與導遊朋友的對話，該名導遊表示大S於1月29日出現咳嗽及哮喘的症狀，一家人當天晚上抵達箱根，之後她1月30及31日都在房內沒有外出。但31日大S病情加重，晚上緊急叫了救護車送醫急救，深夜時才送回旅館。2月1日，因為箱根的醫院規模較小，無法確認病情，於是轉往另一間大醫院，並確診為甲型流感。

該導遊又表示，雖然醫院有處方藥物，但一行人前往東京後，大S並未再進一步到醫院治療，結果當天半夜狀況變得危急，經過搶救後於2月2日上午離世。

據報，大S家屬將在日本完成遺體火化的程序，之後再將骨灰帶回台灣，至於喪禮等後續問題則仍在討論中。

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