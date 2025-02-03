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海外遊學丨昇普計劃英文徵文比賽　勝出學生暑假免費參觀劍橋遊倫敦

升學教育

撰文： TOPick教育組

發布時間： 47 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

昇普計劃今年與劍橋大學基督學院再度合辦英文徵文比賽，勝出的學生將可免費參加7月的英國遊學團。

【海外留升學/劍橋大學/英國/遊學/昇普計劃】免費支援本地中學生到英國升學的昇普計劃與劍橋大學基督學院及國泰航空今年合辦英文徵文比賽，勝出的學生將可免費參加7月的英國遊學團，親身到訪劍橋和倫敦，與基督書院的導師進行面對面的指導，大大擴闊同學視野。

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由昇普計劃、劍橋大學基督書院及國泰航空合辦的英文徵文比賽，是次以STEM或人文學科為題目只要現就讀本港官津校及有經濟需要的直資學校，中四至中五的學生，就有資格參賽，截稿時間為2025年2月23日。

昇普計劃再與基督學院合作，第4年舉辦英文徵文比賽。得獎者將可參加七月嘅英國遊學團，由國泰冠名贊助，費用全免。行程豐富，包括參與劍橋大學嘅開放日及體驗基督學院導師面對面指導。
 

報名資格

  • 現為中四至中五學生，並於2025年六月底前年滿16歲
  • 現就讀本港官立 / 津貼學校 或 領取政府資助 / 經入息審查後的學費減免的香港直資中學生 (需提供相關證明文件)

比賽獎項

  • 所有參加者將獲頒參賽證書
  • 入圍同學將獲得遵理課程現金卷
  • 所有得獎者將可參加於七月舉辦的英國遊學團，費用全免；同學有機會親身到訪劍橋和倫敦，與基督書院的導師進行面對面的指導

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