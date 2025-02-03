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香港零售｜「一簽多行」暫惠及個別地區　零售業冀吸引更多消費力較強過夜旅客

社會

撰文： 梁巧恩

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 40 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

「一簽多行」暫惠及某些地區，零售業冀吸引更多消費力較強過夜旅客。(資料圖片)

政府統計處今(3）日發表最新的零售業銷貨額數字，2024年12月的零售業總銷貨價值的臨時估計為328億元。2024全年的零售業總銷貨價值的臨時估計為3,768億元，較2023年全年下跌7.3%，而總銷貨數量的臨時估計則下跌9.0%。

香港零售｜香港零售管理協會預計　2025年零售銷售表現持平

香港零售｜2024年12月零售業總銷貨值臨時估計328億元　按年同月下跌9.7%

「一簽多行」政策在去年尾實施後，訪港的內地遊客明顯增君，各界期望帶動香港零售及旅遊業。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，「一簽多行」確實有助帶動人流，亦有部份零售業受惠。總結該政策自去年尾實行至今，偏向低單價及願意加大力度做推廣優惠的零售業界，較易受惠，如化妝品的零售銷售成績就較明顯。

該會執行總監羅振邦補充指，遊客較集中在某些地區，而農曆新年頭幾日旅客明顯增加，但至初四、五人數已見回落。期望未來人流增加，能惠及全港各區。同時協會的會員亦有反映，希望吸引更多過夜遊客，他們的消費力比較高。

農曆新年｜受惠一簽多行及商場活動　零售生意有喜色

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