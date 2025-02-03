大S徐熙媛病世丨衞生防護中心：首4周199成人因流感入ICU或死亡　促盡早打針

▲ 徐樂堅呼籲盡早打流感針（資料圖片）

【大S / 徐熙媛 / 流感】大S徐熙媛在日本旅行時，因流感併發肺炎病逝，終年48歲。衞生署衞生防護中心指，流感季節首4周本港有199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，呼籲市民做好個人保護措施，盡早打疫苗。

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4周122人感染流感死亡

北半球流感肆虐，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，香港和北半球其他多個國家和地區的流感活躍程度目前處於高水平，呼籲社會提高警覺。

本港1月初進入流感季節，中心在首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多。當中有122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。死亡個案中，近九成涉及65歲或以上人士。

兒童方面，累計已接獲9宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中7宗未接種流感疫苗。

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現時北半球包括內地、日本、韓國，以至歐洲和北美洲等地，流感活躍程度持續上升或維持在高水平。徐樂堅呼籲前往外地的市民，應在出發前留意目的地的流感情況，做好個人保護措施，包括盡早接種流感疫苗，當身處外地人多擠迫的地方時應考慮佩戴外科口罩等。無論在香港或外地，若出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴口罩及盡早向醫生求診。

徐樂堅提到，現時掌握的數據顯示流感活躍程度仍處上升階段。他呼籲所有年滿6個月或以上人士，除有已知禁忌症外，若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，尤其是長者及兒童等有較高風險人士。

中心指，6個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為21.0%。為加強相關接種服務及提升接種率，政府已特別開放衞生署母嬰健康院給所有六個月至兩歲或以下的兒童。家長可透過網上預約系統，為子女預約。

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