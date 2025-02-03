大S徐熙媛逝世丨「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世　《流星花園》言承旭哀悼：你慢慢地走

▲ 「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世，男主角言承旭哀悼：你慢慢地走。

【大S / 徐熙媛 / 言承旭 / 杉菜 / 流星花園】小S徐熙娣透過經理人於今日（2月3日）回應證實大S徐熙媛於日本旅行時，不幸因流感併發肺炎病逝的消息。大S成名作《流星花園》中飾演男主道明寺一角的男星言承旭發文悼念。

大S因在電視劇《流星花園》中，飾演性格倔犟的杉菜一角而紅遍亞洲，並以此提名金鐘獎最佳女主角。

昔日好拍檔言承旭悲痛發聲表示：「謝謝遇見你，在你無憂無慮的孩子般的年月，你常說，把每一天當成最後一天，要過得盡興，願這一次，你慢慢地走，從此在另一個世界，沒有煩擾，歲月靜好。」

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