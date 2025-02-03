教師釘牌｜去年71教師釘牌升逾五成　教育局發逾百封警告信創2019年來新高

▲ 教育局透露，去年有多達71人被釘牌。（資料圖片）

教育局日前向立法會提交文件，披露去年共有71宗教師釘牌個案，較前年的47宗增加逾五成，至少創自2019年以來新高。

教育局表示，去年被取消註冊的個案，除了因干犯盜竊、虐兒、詐騙相關等罪行，亦有部分涉及嚴重違反專業操守，主要因為「與學生有超越師生關係的交往」，或與學生有「不恰當的身體接觸」等。

至於其他就教師違反專業操守而採取的行動，發出譴責信、書面警告和書面勸喻的數字均有上升。教育局在2024年發出的書面警告共有149宗，較2023年多80宗，增加超過一倍，同樣至少是2019年以來的新高。至於發出譴責信的數字亦較2023年多近兩倍，由13宗增至38宗，增加接近兩倍。至於獲口頭提示或記錄在案的，則有25宗，較2023年的29宗稍為回落。

教育局解釋，2023和2024年採取行動的數字明顯上升，主要是源自局方每三年為所有註冊教師進行刑事紀錄查核所發現的個案。教育局稱，大部分個案的涉事教師已離開教學行列，但為保障學童福祉，會嚴肅跟進，杜絕有關教師重返學校的機會。

教育局在文件中表示，由2021/22學年開始，所有註冊教師須每三年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，新一輪查核已於去年12月展開，若局方發現有漏報或隱瞞，將立即跟進，包括向法庭索取相關文件了解詳情，並依據《教育條例》嚴肅處理。至於2021年12月展開、對所有教師進行的刑事紀錄查核，有關工作已大致完成。

至於現正進行的教師註冊申請，教育局稱會審慎查核資料，如有關人士曾涉及干犯刑事罪行，教育局會考慮事件的性質及嚴重性，決定是否拒絕申請。

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