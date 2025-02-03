大S徐熙媛逝世丨本港醫生教外遊防流感法寶　一件事大多數人忽略

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【大S / 徐熙媛 / 流感】台灣著名女星「大S」徐熙媛農曆新年假期，與家人到日本外遊期間，「大S」因流感併發肺炎，不幸於大年初五早上逝世。家庭醫生朱偉星表示，市民外遊前應接種流感疫苗，亦提醒可以隨身攜帶血氧計，如果身體不適可以量度，自行了解身體狀況。

據傳媒引述大S日本行程，大S一行人包括丈夫具俊曄、大S媽媽、小S徐熙娣以及兩個孩子，一行人大年初一已到日本，當時大S已出現感冒病徵，包括咳嗽和哮喘。坐車到箱根泡溫泉時，大S身體一直不適。年初三起曾數次求診，被診斷出患甲型流感。年初四深夜病情急轉直下，於是召救護車送院，惟於年初五早上逝世。

按日本厚生勞動省數字，日本於1月20日至26日，共錄得54,594宗流感個案，相較月中時的90,712宗個案，個案已經有所回落。不過，在今個流感高峰期，日本當地的40歲至49歲組群當中，多達676宗個案需要入院，累計75人需要入住深切治療部。衞生防護中心總監徐樂堅發稿提醒，日韓等北半球眾多地區流感活躍程度持續維持在高水平，前往外地市民應做好保護。

家庭醫生朱偉星表示，不少流感致死個案，均由於病人染病後抵抗力下降，細菌侵入呼吸道引發肺炎等較嚴重併發症。他建議外遊前應先行接種流感疫苗，如已接種則毋須過於擔心，配戴口罩即可。朱表示，確診後不應拖延，可以服用特效藥並求醫。不過亦提醒，特效藥藥物始終有一定副作用，應該於快測確診後才服用。

朱偉星提醒一件事，不少人外遊其間可能忽略，可以留意。他指，血氧是較客觀身體指標，市民如有病徵可以每4小時度量一次，新冠疫情期間政府送贈抗疫包附有血氧計，市民可以帶同旅行以防不時之需。正常人一般的血氧水平為96%，如血氧逐步下降至94%至95%開始需要注意，如跌至92%則已屬十分危險，應立刻求醫。

至於本地方面，衞生防護中心在首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗為多。當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗。

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