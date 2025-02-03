大S徐熙媛過世丨大S前夫汪小菲抵達台灣　雙眼紅腫合十拜託傳媒：求你們多說她一些好話

▲ 大S前夫汪小菲到達台灣。

【大S / 徐熙媛 / 大S前夫 / 汪小菲】大S徐熙媛與家人於日本旅行時，不幸因流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S遺體在今天（2月3日）於日本火化，骨灰將由家人帶回台灣。

大S前夫汪小菲攜新婚妻子馬筱梅（Mandy）在今日由泰國飛往台灣，當地傳媒在桃園機場追訪汪小菲。從TVB娛樂新聞台影片可見，戴白色帽、身穿深灰色上衣及黑褲的汪小菲雙眼紅腫，神情十分哀傷，身旁同行有他的現任太太Mandy。

汪小菲未有接訪問，僅雙手合十向媒體深深鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」，當被問「回來協助的嗎？」汪小菲眼眶泛淚搖頭，再追問這次是否到台灣再去日本？汪小菲說：「她也是我家人。」隨後上接駁車與Mandy一同離開。

大S徐熙媛去世丨導遊列出大S患病時間線 S媽首回應喪女之痛：要帶熙媛回家

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

大S徐熙媛逝世︱首開腔回應愛妻猝逝消息 大S丈夫具俊曄：我不太好

大S徐熙媛逝世丨「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世 《流星花園》言承旭哀悼：你慢慢地走

大S徐熙媛病逝丨古天樂劉德華悼念大S 《流星花園》拍檔朱孝天：晴天霹靂

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】