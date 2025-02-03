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大S徐熙媛過世丨大S前夫汪小菲抵達台灣　雙眼紅腫合十拜託傳媒：求你們多說她一些好話

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 54 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S前夫汪小菲到達台灣。

【大S / 徐熙媛 / 大S前夫 / 汪小菲】大S徐熙媛與家人於日本旅行時，不幸因流感併發肺炎病逝，終年48歲。大S遺體在今天（2月3日）於日本火化，骨灰將由家人帶回台灣。

大S前夫汪小菲攜新婚妻子馬筱梅（Mandy）在今日由泰國飛往台灣，當地傳媒在桃園機場追訪汪小菲。從TVB娛樂新聞台影片可見，戴白色帽、身穿深灰色上衣及黑褲的汪小菲雙眼紅腫，神情十分哀傷，身旁同行有他的現任太太Mandy。

汪小菲未有接訪問，僅雙手合十向媒體深深鞠躬說：「請你們多說她一些好話。」，當被問「回來協助的嗎？」汪小菲眼眶泛淚搖頭，再追問這次是否到台灣再去日本？汪小菲說：「她也是我家人。」隨後上接駁車與Mandy一同離開。

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