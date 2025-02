國際電腦奧林匹克丨培正中學畢業生黃進奪金獎　慨歎電腦在港不及體育受注目

身處科技高速發展、人工智能橫行的年代,擁有編程能力十分重要。培正中學畢業生黃進,年紀輕輕已在編程上登峰造極,除了曾寫遊戲,去年更奪國際電腦奧林匹克兢賽金牌,惟他形容電腦在本港仍不及體育受注目。

黃進自細醉心編程,經常閱讀相關書籍,更曾編寫小遊戲供自娛,小五至小六則正式開始參賽,至中學時被老師發掘有潛質,進入校隊接受國際電腦奧林匹克競賽(IOI)訓練,再獲選為港隊代表之一。他在過去3年均有參加IOI,去年終成功奪金,並在文憑試(DSE)取得35分佳績,興趣及學業上均有大收穫。

被問到成功秘訣為何?黃指做逾千條題目,才算是為比賽做足準備,故有興趣最重要,否則難堅持下去,

interest is the best teacher.(興趣是最好的老師。)