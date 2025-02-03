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國際電腦奧林匹克丨培正畢業尖子黃進奪金獎　慨歎電腦在港不及體育受注目

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 4 小時前

最後更新： 19 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

國際電腦奧林匹克競賽金牌得主學習營上月19至24日在港舉行。（朱永倫攝）

身處科技高速發展、人工智能橫行的年代，擁有編程能力十分重要。培正中學畢業生黃進，年紀輕輕已在編程上登峰造極，除了曾寫遊戲，去年更奪國際電腦奧林匹克兢賽金牌，惟他慨歎電腦在本港仍不及體育受注目。

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黃進自細醉心編程，經常閱讀相關書籍，更曾編寫小遊戲供自娛，小五至小六則正式開始參賽，至中學時被老師發掘有潛質，進入校隊接受國際電腦奧林匹克競賽（IOI）訓練，再獲選為港隊代表之一。他在過去3年均有參加IOI，去年終成功奪金，並在文憑試（DSE）取得35分佳績，興趣及學業上均有大收穫。

被問到成功秘訣為何？黃指做逾千條題目，才算是為比賽做足準備，故有興趣最重要，否則難堅持下去，

interest is the best teacher.（興趣是最好的老師。）

至於最難忘的比賽經歷，黃稱是跟來自不同地方的選手交流，學習各地文化，如跟阿根廷選手玩當地特色遊戲；又憶述去年IOI頒獎典禮在埃及金字塔和獅身人面像前舉行，景色相當壯觀。

未來冀續追「編程夢」 成為遊戲電腦程式員

黃進現就讀香港中文大學計算機科學一年級，未來冀繼續追「編程夢」，成為遊戲電腦程式員，「應該係（做）電腦程式（相關工作），自己比較有興趣，做落比較順手、開心少少」，盼製作不同遊戲，以迎合市場需求。他亦說，希望傳承編程心得，將助師弟或其他後輩備戰IOI。

編程愈來愈受年輕人歡迎，惟黃進認為，電腦、數學、物理等國際比賽，在港始終不如體育受注目。同場的教育局總課程發展主任（科技教育）連庭傑回應指，香港幾乎全部高小有教授編程，資訊及通訊科技（ICT）亦屬初中必修課，8至9成更加入人工智能（AI）相關單元。

連認為並非所有學生需參賽，「佢有一定基礎知識，但都要有興趣先會參與到。你無興趣好難搞。」他又說，所有ICT老師均懂得編程，惟是否達帶隊參賽水平，要視乎學校有否成熟參賽體制。

金牌得主學習營上月在港舉行

IOI屬世界上技術水平最高的中學生編寫電腦程式比賽，第36屆賽事去年9月在埃及亞歷山大舉行，共有來自94個國家或地區的371名學生參賽，其中港隊獲得1金2銀和1項優異獎，創下歷年第二佳成績。

而金牌得主學習營上月19至24日在港舉行，來自19個國家和地區的32名學生等，除了參加專題講座、參觀香港故宮文化博物館和海洋公園，亦在城大與本港學生組隊比賽切磋。

連庭傑稱，港隊IOI成績愈來愈好證明培訓見效，希望透過學習營促進本港學生與世界頂尖同學交流，拓寬視野，並助更多家長認識編程、支持創新科技教育。

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記者：梁薾心

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