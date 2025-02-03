特首智囊｜特首政策組出《工作回顧》　揭施政報告曾諮詢哪些機構和專家

▲ 特首政策組在2024年《工作回顧》中，披露施政報告中多項主要措施，曾經諮詢哪些機構和專家的意見。。（資料圖片）

施政報告去年10月出台，負責撰寫和協助統籌的特首政策組，在2024年《工作回顧》中，就披露施政報告中多項主要措施，曾經諮詢哪些機構和專家的意見。

工作回顧表示，《施政報告》建議建立大宗商品交易生態圈，研究稅務優惠和配套，吸引相關海內外企業落戶香港。特首政策組在調研期間，與香港中國企業協會會面，他們的企業會員對大宗商品交易的配套和服務，需求殷切，並對香港協助他們進一步拓展海外市場，充滿期望。政策組在調研的過程中，以需求主導為原則，尤其與對國際黃金交易服務有需求的貨主會面，包括多所中資機構的相關部門，如工商銀行貴金屬業務部、中銀香港全球市場部、以及金山(香港)國際礦業等。

風險管理是金融業其中的重要範疇。《工作回顧》指出，香港是全亞洲保險公司最集中和保險密度最高的地方，《施政報告》提出進一步強化香港作為國際風險管理中心地位。在調研階段，特首政策組與多個保險相關的機構和公司會面，包括國家出口信用保險公司、香港保險業聯會的代表及多家大型保險公司的管理層會面，掌握行業的最新動態。

特首政策組成立至今逾兩年，負責撰寫內部研究報告供特首參考，並協助特首統籌和撰寫每年的《施政報告》。

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