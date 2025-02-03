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的士APP丨「HKTaxi」4月1日起停止平台運作　首批本港的士App之一、運作長達12年 【附轉台至Uber優惠介紹】

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

HKTaxi今日宣布，4月1日起暫停平台服務。(HKTaxi網頁截圖)

2021年被Uber收購的香港的士網約平台「HKTaxi」今日(3日)公布，平台於4月1日起將停止運作，並邀請乘客及司機客戶轉移到Uber。

HKTaxi稱，應用程式帳戶今日起至3月31日會逐步被暫停，所有帳戶在4月1日起全面停用。乘客所有未使用的Taxi Dollars將不獲退款，如以相同電話號碼登記Uber App，則可於Uber App取得等值的Uber Cash獎賞；而司機轉到Uber平台後亦可繼續接到咪表的士訂單。

HKTaxi亦表示，從HKTaxi轉移至Uber的新註冊用戶，前5次Uber Taxi行程，可享港元100元折扣。

2013年成立的「HKTaxi」，是本港最早推出的的士App之一，Call車可以按錶收費，亦同時可以採用電子付款服務，號稱超過150萬人次下載及擁有逾5萬名司機之網絡。「HKTaxi」推出後，飛的、星群的士等本地程式，以及Uber、內地的「滴滴出行」等，亦加入市場。

 

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