手機攝影比賽｜中小學共420份作品參與　主辦方：冀學生成長為更具影響力的未來領袖

▲ 港島東扶輪社第三屆學生手機攝影比賽，中學組（左）和小學組（右）冠軍分別取材自中銀大廈和中環海濱摩天輪。（港島東扶輪社提供）

香港東區扶輪社舉行第三屆學生智能手機攝影比賽，日前舉行頒獎禮。比賽的小學組和中學組冠軍，分別由香港華人基督教聯會真道書院（小學部）的黃傲晨，以及中華傳道會劉永生中學的楊嘉蔚奪得。

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中學組冠軍楊嘉蔚的作品，取材自中銀大廈和周邊的馬路及建築，以「城市交織」為題，評審讚賞照片內容、結構、用光和角度均具備功力，又提到照片以超廣角鏡頭拍攝，選擇的位置和角度均考功力。至於小學組冠軍黃傲晨則取材自中環海濱的摩天輪，形容照片構圖展示出摩天輪的壓逼感，而且顏色鮮艷。

有參賽者提交以「香港與祖國」為題的照片參賽，評語讚揚作品拍攝陽光照射「慶祝中華人民共和國成立75周年」宣傳橫額，反映香港居民「與祖國心心相連、歡欣鼓舞的情懷」，又讚揚作品色彩鮮明豔麗，能善用天橋的弧形線條，讓視線無限延伸。作品最後獲頒發中學組殿軍。

不少得獎作品均是取材自城市風景，小學組的殿軍、來自順德聯誼總會胡少渠紀念小學的阮奧晴則拍攝了在運動場上跑步的小童，獲讚揚充分展現動感，而且有光影和紅綠對比，構圖簡潔。

今屆作品共接獲420份作品，當中238份是小學組，其餘是中學組。港島東扶輪社表示，期望活動能鼓勵學生發揮潛能，並在數碼時代中成長為更具影響力的未來領袖。

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