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網上情緣騙案｜「美軍獸醫」稱在軍營發現金條　呃港男友支付460萬行政及清關費

政治

撰文： 吳爾文

發布時間： 48 分鐘前

最後更新： 42 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

警方指，過去兩星期共接獲42宗網上情緣騙案。(守網者fb圖片)

情人節將至，小心跌入網上情緣騙案。警方指，一名本地男子在社交平台認識一名自稱為「美軍獸醫」女子，並發展成戀人，疑遭「美軍獸醫」網騙，損逾460萬港元。

警方：過去兩周接獲42宗網上情緣騙案

警方指，過去兩星期共接獲42宗網上情緣騙案，涉案金額超過3,000萬港元，其中，一名本地男子在Facebook，認識「美軍獸醫」女子，並發展成戀人。「美軍獸醫」女子聲稱在軍營發現金條及現金，並以快遞方式送給受害人，但要求受害人就快遞支付行政及清關費，受害人合共損失超過460萬港元積蓄。

在本月12日元宵節和14日情人節，警方會連同政府部門人氣吉祥物，分別在沙田區及中西區海濱長廊一帶，和市民見面打卡，頭10位和吉祥物打卡市民，可以額外獲得一份神秘禮品。

警方有三招助避免墮入網上情緣騙案 :

堅持與對方直接見面，談一場真正戀愛

拒絶不切實際的投資貼士

使用「防騙視伏器」或「防騙視伏App」，輸入可疑社交媒體帳號、收款帳戶、電話號碼等作風險評估

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