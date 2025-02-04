大S徐熙媛去世︱大S徐熙媛生前曾與前夫爭仔女撫養權　台灣律師：汪小菲將自動取得子女監護權

▲ 大S徐熙媛生前曾與前夫汪小菲爭子女撫養權。

【大S / 徐熙媛 / 大S前夫 / 汪小菲】大S徐熙媛在農曆新年與家人到日本旅遊時，因罹患流感併發肺炎不幸猝逝，終年48歲。大S和前夫汪小菲育有一對子女分別只10歲和8歲，兩人當年離婚時，曾就子女撫養權有爭議，最終協議由徐熙媛撫養。

台灣律師呂秋遠在個人社交平台分析指，根據台灣法例，未成年子女的監護權會自動轉到在生的一方，即汪小菲會自動獲得監護權，因此表示：「如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。」即使大S已再婚，但因為具俊曄與一對子女在法律上只屬姻親關係，將來的親權還是由汪小菲行使。

而且就算大S有留下遺囑也不能改變此規定，具俊曄作為繼父亦不會有監護權。雖然大S的家人可在法院興起訴訟，例如提出考慮未成年子女意願等，但若果汪小菲不妥協，訴訟也不容易解決。

大S徐熙媛過世丨大S前夫汪小菲抵達台灣 雙眼紅腫合十拜託傳媒：求你們多說她一些好話

▲ 大S前夫汪小菲在昨日到台灣。

大S子女撫養權︱遺產分配或起爭議

至於遺產分配，呂秋遠表示目前雖然大S配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但汪小菲如果是兩名未成年子女監護人，恐日後的遺產分配也有很多地方可

據過去經驗裡，生父可以把遺產做信託，待孩子成年後使用。但如果如果生父有非分之想，未來或有不少訴訟。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

大S子女撫養權︱台灣律師提出意見

台灣律師呂秋遠在個人社交平台分析全文如下：

在開工日就聽到大S在48歲過世，心情不會太好。在我們這個年紀，多少都會聽說自己的同學、朋友突然就走了。可能因為生病，可能因為意外，聽到這些消息，心裡會覺得，應該好好珍惜現在，畢竟自己也不知道什麼時候會登出這個世界。 不過，大S這件事可能會有些法律上的問題得要處理，而且不容易解決，也就是未成年子女的親權。 台灣的民法規定，離婚以後，即便原本約定由一方行使監護權，如果行使的一方過世，孩子的監護權就會移轉到生存那一方。以大S的情況來說，就是如此。她過世以後，兩個孩子的監護權就依法會到汪小菲這裡。而且，就算寫遺囑也沒用，因為民法規定就是如此，只有後死的父或母，才能寫遺囑指定監護人。 所以，如果汪小菲想要把兩個未成年子女帶走，在法律上是可以的。即便大S已經再婚，因為具俊曄沒有收養這兩個孩子，法律上只是姻親關係，未來的親權還是由汪小菲行使。 而就遺產分配來說，目前雖然說是由配偶具俊曄、兩名未成年子女共同繼承，各三分之一，但是汪小菲如果是兩名未成年子女的監護人，未來的遺產分配，恐怕也會有很多爭議。畢竟他可以以未成年子女的名義，取得對方的遺產。在過去的經驗裡，生父是好人，就會把財產信託，等孩子成年後使用。生父如果有非分之想，未來就會有大小不一的訴訟在後面。 如果汪小菲想要把孩子帶走，未來大S的家人，還是可以想辦法在法院裡以「變動最小原則」與「未成年子女意願」的方式，聲請改訂監護權，由家人來擔任監護人。但除非汪小菲願意妥協，否則這個訴訟相當不容易。遺產部分，也只能希望汪小菲願意信託，但無論如何，都有很多的變數。 其實很多離婚後的爸媽問過類似的問題，我只能說，好好活著。除非立法院願意修法，否則這部分的規定就是如此。 未來到了法院，也只能以改訂親權的方式，由家人努力爭取孩子留在身邊了。 新年之初就知道這個消息，很令人難過，希望一切都好，我們都要好好的過，為自己，也為自己愛的人。

大S徐熙媛逝世丨本港醫生教外遊防流感法寶 一件事大多數人忽略

大S徐熙媛逝世丨「永遠的杉菜」大S徐熙媛去世 《流星花園》言承旭哀悼：你慢慢地走

大S徐熙媛去世丨導遊列出大S患病時間線 S媽首回應喪女之痛：要帶熙媛回家

最新影片推介：