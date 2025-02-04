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徐熙媛大S去世｜網民還原時間線！ 大S疑被黑人夫婦傳染流感　醫生：確實有可能

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 45 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

有網民指黑人夫婦全家患了甲型流感不到3天後，卻跟大S在聚會中接觸，質疑大S被傳染了。

【徐熙媛/大S去世/大S老公具俊曄/陳建州/范瑋琪】台灣藝人大S徐熙媛遊日感染流感併發肺炎逝世，終年48歲，消息震驚演藝圈。有網民還原大S感染流感的時序及接觸史，質疑大S的好友黑人陳建州及其妻子范瑋琪，早前全家患了甲型流感，不到3天後卻跟大S在聚會中接觸。醫生指，確實有可能被傳染。

有網民指黑人夫婦（左一及右一）全家患了甲型流感不到3天後，卻跟大S（右三）在聚會中接觸，質疑大S被傳染了。（黑人IG）

大S日前猝逝，其好友黑人發文悼念「我們的心都碎了，非常非常的難過，我們會永遠記得她！」，而范瑋琪則在IG貼出全黑圖悼念。日前范瑋琪在澳門完成個唱後，已跟黑人及兩名兒子低調返台。

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徐熙媛大S去世｜黑人全家流感後3天出席聚餐

不過，有網民翻查范瑋琪於1月22日在IG發文貼出，其雙胞胎兒子患了甲型流感住院的圖片，並稱「全家都病懨懨的」。緊接的是黑人於4天後，即1月26日在IG貼圖，表示1月25日跟大S夫婦等人參加宴會聚餐，而1月29日大S出現咳嗽等症狀，2月2日因流感併發肺炎病逝。

網民表示「然後流感潛伏期剛好3~5天，所以…？？？」，質疑黑人夫婦將流感傳染給大S。有醫生直言，流感潛伏期一般是3至5天，所以時間算起來是，確實有可能被傳染。

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徐熙媛大S去世｜矛頭指向黑人夫婦

質疑引起不少網民熱烈討論，認為推理很合理，「為什麼全家流感還要出門聚餐？」、「拜託生病了就不要再出來社交場合」、「得流感去聚會還不戴口罩真的缺德」，矛頭幾乎都指向了黑人夫婦。

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