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大S徐熙媛猝逝｜汪小菲疑早知大S病危　誤闖直播稱「在搶救」前奶奶張蘭秒變凝重

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

徐熙媛（大S）因流感併發肺炎病逝，前夫汪小菲疑似在幾日前已得知其病危的消息。

【徐熙媛／大S／流感／汪小菲】台灣女星徐熙媛（大S）因感染流感併發肺炎病逝，享年48歲。她生前與前夫汪小菲、前奶奶張蘭爭吵不斷，引起外界關注，有網民就發現汪小菲疑似在幾日前已得悉大S病危的消息。

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大S家屬證實其死訊後，內地社交平台微博瘋傳一段張蘭兩天前直播的影片，只見汪小菲在直播期間突然開門走入房間，一邊說著「急死我了」，原本還笑稱「帥哥來了」的張蘭亦瞬間收斂笑容，有些緊張地問道：「怎麼了就？」

雖然汪小菲並未出鏡，其聲音在直播中亦較為微弱，但就有網民指他說出「在搶救」、「快不行了」等關鍵字眼，而張蘭的表情在聽到他的話後也馬上變得凝重，疑似是得知大S病危的消息。她隨後安慰汪小菲「別緊張」，並立即結束直播。

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得知大S離世後，汪小菲周一（3日）下午5時半左右從泰國飛抵台灣桃園機場，表情凝重、雙眼紅腫，在見到記者後向他們鞠躬，懇求媒體「多說她一些好話」，並表示大S「是永遠的家人」。

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而張蘭也發文表示，她和汪小菲願意在大S的後事處理上提供任何必要的幫助，「逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！」她又強調，當下最重要的任務是安慰和保護好大S及汪小菲的兩個孩子，「這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！」

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