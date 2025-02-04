百佳優惠｜百佳超市2月優惠派逾$300優惠券　門市指定產品減$10/網購全場92折

▲ 百佳超市派逾$300優惠券，門市指定產品減$10，網購全場92折。

【百佳超級市場/百佳/佳坊會員賞/百佳2月優惠/易賞錢】百佳超級市場及旗下品牌門市、PNS網購2025年推出全新升級版「佳坊會員賞」禮遇，2月全新「佳坊會員賞」專屬獎賞，總值超過$300優惠券等你攞！即睇以下著數，去全線百佳門市或PNS網購時不要錯過。

▲ 百佳優惠｜百佳2月優惠（百佳網頁截圖）

最新影片推介：

百佳優惠｜門市網購優惠券 滿$100即減$20

2月份「佳坊會員賞」優惠包括4張門市限定的「買滿$100即減$20」電子優惠券，可於百佳旗下的PARKnSHOP、TASTE、fusion、TASTE x FRESH新鮮生活、food le parc、GOURMET、INTERNATIONAL及PNS網購平台使用，優惠期至2月28日。

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百佳優惠｜門市優惠尋使用方法

Step 1：下載及登入易賞錢App

Step 2：於會員二維碼頁面向上滑動「門市限定優惠券」

Step 3：結帳時按使用優惠券

▲ 百佳優惠｜於門市使用優惠券方法（百佳網頁截圖）

百佳優惠｜門市限定指定產品即減$10

百佳超市亦推出6張門市限定的「即減$10優惠券」，全線門市限定，包括以下產品：穀物早餐、啤酒、利是/奧利奧餅乾、佳之選紙品、雀巢/DREYER’S/MOVENPICK/OREO/Kit Kat雪糕，以及藍莓。優惠期至2月28日。

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百佳優惠｜網購全場92折起 送貨上門最高可享$130優惠

透過百佳超市的PNS網購平台消費亦有不少優惠，包括購物滿$200，並使用網購店取服務，每張訂單最高可享$30優惠；任何消費及使用送貨上門服務，每張訂單最高可享$130優惠。優惠期至2月28日。

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用戶只需登記成為易賞錢App會員，於門市購物時，打開App內的門市限定優惠券，揀選好優惠券後及結賬，即可使用。

於PNS網購時，於付款時輸入優惠碼（詳情見圖）即可享優惠。

新App會員還有迎新禮券，包括百佳超級市場及旗下品牌超市$15電子優惠券、PNS網購9折優惠。

優惠詳情 ：【PNS網購網站】

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