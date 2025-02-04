  • 16°C
香港時間：202524日 (二) 12:20

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

百佳優惠｜百佳超市2月優惠派逾$300優惠券　門市指定產品減$10/網購全場92折

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 52 分鐘前

最後更新： 46 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

百佳超市派逾$300優惠券，門市指定產品減$10，網購全場92折。

【百佳超級市場/百佳/佳坊會員賞/百佳2月優惠/易賞錢】百佳超級市場及旗下品牌門市、PNS網購2025年推出全新升級版「佳坊會員賞」禮遇，2月全新「佳坊會員賞」專屬獎賞，總值超過$300優惠券等你攞！即睇以下著數，去全線百佳門市或PNS網購時不要錯過。

百佳優惠｜百佳2月優惠（百佳網頁截圖）

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱東區英中聖馬可校長親授面試貼士+育兒心得　校長媽媽教仔重視價值觀

百佳優惠｜門市網購優惠券 滿$100即減$20

2月份「佳坊會員賞」優惠包括4張門市限定的「買滿$100即減$20」電子優惠券，可於百佳旗下的PARKnSHOP、TASTE、fusion、TASTE x FRESH新鮮生活、food le parc、GOURMET、INTERNATIONAL及PNS網購平台使用，優惠期至2月28日。

點擊圖片放大
+5
+4

百佳優惠｜門市優惠尋使用方法

  • Step 1：下載及登入易賞錢App
  • Step 2：於會員二維碼頁面向上滑動「門市限定優惠券」
  • Step 3：結帳時按使用優惠券

百佳優惠｜於門市使用優惠券方法（百佳網頁截圖）

百佳優惠｜門市限定指定產品即減$10

百佳超市亦推出6張門市限定的「即減$10優惠券」，全線門市限定，包括以下產品：穀物早餐、啤酒、利是/奧利奧餅乾、佳之選紙品、雀巢/DREYER’S/MOVENPICK/OREO/Kit Kat雪糕，以及藍莓。優惠期至2月28日。

點擊圖片放大
+5
+4

百佳優惠｜網購全場92折起 送貨上門最高可享$130優惠

透過百佳超市的PNS網購平台消費亦有不少優惠，包括購物滿$200，並使用網購店取服務，每張訂單最高可享$30優惠；任何消費及使用送貨上門服務，每張訂單最高可享$130優惠。優惠期至2月28日。

點擊圖片放大
+2

用戶只需登記成為易賞錢App會員，於門市購物時，打開App內的門市限定優惠券，揀選好優惠券後及結賬，即可使用。

於PNS網購時，於付款時輸入優惠碼（詳情見圖）即可享優惠。

新App會員還有迎新禮券，包括百佳超級市場及旗下品牌超市$15電子優惠券、PNS網購9折優惠。

優惠詳情 ：【PNS網購網站

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30
13:00 2025/02/02
八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30
平機票｜HK Express突發7折機票優惠　大阪/高松等7大航點來回$833起
14:35 2025/02/03
平機票｜HK Express突發7折機票優惠　大阪/高松等7大航點來回$833起
回收獎勵計劃｜全港7大商戶回收舊衣物及容器獎賞計劃　最高可兌換$100購物禮券
13:31 2025/01/27
回收獎勵計劃｜全港7大商戶回收舊衣物及容器獎賞計劃　最高可兌換$100購物禮券

你可能感興趣

八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30
13:00 2025/02/02
八達通優惠｜八達通免費派逾50張零售/餐飲優惠券　百佳/麥當勞/大家樂折扣高達$30
平機票｜HK Express突發7折機票優惠　大阪/高松等7大航點來回$833起
14:35 2025/02/03
平機票｜HK Express突發7折機票優惠　大阪/高松等7大航點來回$833起
回收獎勵計劃｜全港7大商戶回收舊衣物及容器獎賞計劃　最高可兌換$100購物禮券
13:31 2025/01/27
回收獎勵計劃｜全港7大商戶回收舊衣物及容器獎賞計劃　最高可兌換$100購物禮券
網上購物 雀巢 Fusion 百佳 超市 網購平台 著數優惠

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產
大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像