  • 16°C
香港時間：202524日 (二) 12:20

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 51 分鐘前

分享：

分享：

熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

大S前奶奶張蘭發文悼念：願熙媛一路走好！

【大S / 徐熙媛 / 張蘭】大S徐熙媛因流感併發肺炎逝世，終年48歲。昨日（3日）傍晚，前奶奶張蘭於抖音發文悼念大S：願徐熙媛一路走好！並指現在的首要任務是安慰和保護好孩子。

昨日上午10時許，張蘭於微博發帖，被網民質疑「蹭熱度」，數小時後，她將該帖文刪除；在早前的大S與前夫汪小菲的離婚及大S再婚事件，張蘭於網絡多次以發帖及直播形式「炮轟」控訴大S及其家人，雙方勢如水火。

汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係

大S於母親及前奶奶張蘭合影。（汪小菲Facebook）

張蘭發文悼念：

逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！

也請徐媽媽節哀！

我和汪小菲作為孩子的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。

熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。

再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！

點擊圖片放大
+10
+9

大S徐熙媛去世｜網民質疑張蘭發帖暗諷大S

張蘭昨日上午10時許，於微博上傳短片，並配文稱「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的路」，並標註「新時代女性」、「獨立女性」及「女性力量」的標籤，被網民質疑內涵大S，怒斥其「吃人血饅頭」，隨後她刪除該條帖文。

【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情　直播再爆料：大S嫁小菲為借種

【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食　張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪

【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛　張蘭憂汪小菲找大S有去無回

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
唐碧霞蛇年運程｜麥明詩獲蛇B帶挈吸金力大增　黃翠如被批有機會再生育：呢幾年也不錯

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛　張蘭憂汪小菲找大S有去無回
18:25 2022/11/22
【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛　張蘭憂汪小菲找大S有去無回
【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食　張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪
12:21 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食　張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪
【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情　直播再爆料：大S嫁小菲為借種
17:56 2022/12/16
【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情　直播再爆料：大S嫁小菲為借種
汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係
13:35 2024/03/21
汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億　隨時與汪小菲斷絕母子關係

你可能感興趣

【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛　張蘭憂汪小菲找大S有去無回
18:25 2022/11/22
【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛　張蘭憂汪小菲找大S有去無回
【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食　張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪
12:21 2022/12/04
【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食　張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪
【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情　直播再爆料：大S嫁小菲為借種
17:56 2022/12/16
【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情　直播再爆料：大S嫁小菲為借種
徐熙媛 網絡熱話 娛樂人物職業 KOL 娛樂行業 婆媳關係

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S徐熙媛猝逝｜大S具俊曄23年後再續情緣　曾被批無法白頭偕老　活不過50歲一語成讖【附發病→猝逝時間線】
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世｜大S徐熙媛流感併發肺炎病逝　終年48歲
大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產
大S逝世︱大S徐熙媛患流感併發肺炎亡終年48歲　遺下一對年幼子女曾7年2度流產
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S徐熙媛猝逝｜導遊列大S離世時間線　病發至魂斷東京僅5日全家守病榻痛哭
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像
大S驚傳死訊︱徐熙媛驚傳死訊經理人小S暫未回應　前夫張小菲改全黑頭像