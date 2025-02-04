大S徐熙媛去世｜大S前奶奶發文悼念　張蘭：願熙媛一路走好！

▲ 大S前奶奶張蘭發文悼念：願熙媛一路走好！

【大S / 徐熙媛 / 張蘭】大S徐熙媛因流感併發肺炎逝世，終年48歲。昨日（3日）傍晚，前奶奶張蘭於抖音發文悼念大S：願徐熙媛一路走好！並指現在的首要任務是安慰和保護好孩子。

昨日上午10時許，張蘭於微博發帖，被網民質疑「蹭熱度」，數小時後，她將該帖文刪除；在早前的大S與前夫汪小菲的離婚及大S再婚事件，張蘭於網絡多次以發帖及直播形式「炮轟」控訴大S及其家人，雙方勢如水火。

汪小菲大S風波丨張蘭直播反駁大S倒欠2億 隨時與汪小菲斷絕母子關係

▲ 大S於母親及前奶奶張蘭合影。（汪小菲Facebook）

張蘭發文悼念：

逝者為大，願玥兒媽媽往生極樂，安息！ 也請徐媽媽節哀！ 我和汪小菲作為孩子的親人，如後事處理中有任何需要，願助一臂之力。 熙媛的離世，是我們共同的損失，對於孩子們更是沉重的打擊！我們現在首要的任務是安慰和保護兩個孩子，這是我們兩家共同的使命，也是共同的目標。 再次表達我們的惋惜！願熙媛一路走好！

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

大S徐熙媛去世｜網民質疑張蘭發帖暗諷大S

張蘭昨日上午10時許，於微博上傳短片，並配文稱「不要羨慕任何人，勇敢地做自己，讓自己的光芒照亮前行的路」，並標註「新時代女性」、「獨立女性」及「女性力量」的標籤，被網民質疑內涵大S，怒斥其「吃人血饅頭」，隨後她刪除該條帖文。

【離婚風波】張蘭大駡徐熙媛欺騙兒子感情 直播再爆料：大S嫁小菲為借種

【大S出招】徐熙媛諷汪小菲食軟食 張蘭怒轟徐熙媛疑涉重婚罪

【離婚風波】前奶奶發聲明回應徐熙媛 張蘭憂汪小菲找大S有去無回

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】