徐熙媛大S去世｜精準預言大S婚姻最長3年　台命理師感慨回應：我也毛骨悚然

▲ 台灣命理師艾菲爾曾在電視節目中曾批大S與具俊曄的婚姻最長大概3年。（節目截圖）

【徐熙媛/大S去世/大S預言】台灣女星大S徐熙媛日前因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，終年48歲。消息震驚兩岸三地和演藝界。2月8日是大S與韓籍丈夫具俊燁結婚3周年的日子，兩年前曾在電視節目中批兩人婚姻「最長三年」的命理師艾菲爾，看到新聞後也表示「我看了也毛骨悚然！」

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大S徐熙媛與前夫汪小菲於2021年11月離婚後，2022年2月8日便與具俊曄在韓國閃婚，3月28日在台灣登記。大S和具俊曄因20年無換的電話號碼而再續前緣，成為當年的一大佳話。二人也不時在社交媒體放閃，分享婚後生活。

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徐熙媛大S去世｜命理師曾批大S再婚「最長三年」

二人當年閃婚引起熱議，台灣節目《新聞挖挖哇》討論此事時，一眾嘉賓都認為這段婚姻難以白頭偕老。其中命理師艾菲爾預言：「這段婚姻最長大概3年，比較沒辦法白頭偕老」。艾菲爾當時以星盤分析，指大S的閃婚之舉是受流年影響，是衝動所致。

如今不足3年、再過5日便是結婚3周年時，大S因流感併發肺炎猝然離世，消息令眾人愕然。當年艾菲爾的預言指向大S與具俊曄的婚姻「最長三年」，但伊人猝逝，上述預言也因看似「一語成懴」而被網民提起。

▲ 台灣命理師艾菲爾在大S猝逝後發文感慨：「天王星帶來的愛情，和離去。突然出現又嘎然而止。」 （艾菲爾facebook截圖）

徐熙媛大S去世｜命理師一語成讖：我也毛骨悚然

艾菲爾2月3日在其Facebook專頁「塔羅牌老師艾菲爾」轉發大S仙逝的新聞時也直言：「我看了也毛骨悚然。最長3年」、「心臟像被撞擊了一下」，又感慨「天王星帶來的愛情，和離去。突然出現又嘎然而止。」

一眾網民也指艾菲爾算得「準」，有網民感歎「這集我看過，沒想到是這樣的結局。」不少網民表達了對大S突然離世的難過，有留言稱：「説再見的方式很多 但是用這樣的方式…真的很令人難過。第一次希望老師不準」。有網民則不滿命理學家試圖用悲劇來博取關注。

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