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財政預算案2025｜張炳良指解決財赤忌急就章　促高官議員先與民共渡時艱達「滅赤正義」

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 17 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港府面對巨額財赤，前運輸及房屋局局長、教大公共行政學顧問張炳良在報章撰文，指解決財赤不是短期可達的任務，節流忌急就章。

【財政預算案2025 / 財赤 / 張炳良】港府面對巨額財赤，前運輸及房屋局局長、教大公共行政學顧問張炳良在報章撰文，指解決財赤不是短期可達的任務，節流忌急就章，過程中一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇。他建議，削支難免，必有陣痛，高官、議員更應率先與民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。

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他認為，經歷內外市場結構急變，人口結構尤其生產力改變等等，香港政府面對的財赤危機難逃結構性。「財赤不再是周期性的問題，也不止於理財，更涉及政經大局之變及政策選擇之再思。」

財政預算案2025｜派錢「開了缺口，堵回不易」

他批評，結合各黨派與利益團體「下單」，派錢成為慣常手段去博取好感，助長所謂合理期望，從而增加財政結構上的長期負擔。「開了缺口，堵回不易。」

他另建議政府宜先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。

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財政預算案 香港 裁員 張炳良

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