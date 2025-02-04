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財政預算案2025｜張炳良：節流忌急就章　促高官議員先與民共渡時艱

社會

發布時間： 5 小時前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

港府面對巨額財赤，前運輸及房屋局局長、教大公共行政學顧問張炳良在報章撰文，指解決財赤不是短期可達的任務，節流忌急就章。

【財政預算案2025 / 財赤 / 張炳良】港府面對巨額財赤，前運輸及房屋局局長、教大公共行政學顧問張炳良在報章撰文，指解決財赤不是短期可達的任務，節流忌急就章。

張炳良：

削支難免，必有陣痛，高官、議員更應率先與民共渡時艱，才符合「滅赤正義」。

張炳良認為，若一刀切收縮服務和社會投資、公務員及公共機構減薪，牽連過大，怨氣四起，更影響整體消費，不利復蘇。宜先考慮凍薪、精簡機構與程序、減少營商負擔，並認真檢視近年巨額項目的成本效益。

他又指出，經歷內外市場結構急變，人口結構尤其生產力改變等等，香港政府面對的財赤危機難逃結構性。「財赤不再是周期性的問題，也不止於理財，更涉及政經大局之變及政策選擇之再思。」

財政預算案2025｜提醒官員、議員勿慷公家之慨

張稱，財政充裕及財儲溢滿時，各方各界的需索（包括議員們的「爭取」）自多，不同黨派沒有分別，逐利尋租乃現代利益政治的特色。縱使已改變選舉制度、實行愛國者治港，也是一樣。故評估種種需求、善作取捨選擇，乃公共治理必需的能力。

張炳良：

管理公帑的官員及監察政府開支的議員，切忌因為錢不是出於自己口袋而隨便慷公家之慨。

他又指，回歸後特區政府內部的財政紀律，因內外壓力而逐漸鬆弛，且有時出現高層的民粹與花錢解決問題作風；結合各黨派與利益團體「下單」，派錢成為慣常手段去博取好感，助長所謂合理期望，從而增加財政結構上的長期負擔。

有把財赤歸因3年疫情拖累，張炳良說，這雖是實情，但亦存在基於民粹或短期政治考慮而增派發，名目漸多。坦言「開了缺口，堵回不易。」

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