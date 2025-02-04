楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員

▲ 楊秀惠人日報喜宣布誕第三胎。

【楊秀惠 / 靚媽 / 生B】楊秀惠第三度做媽媽！楊秀惠在2019年結婚，之後息影從商，在2020年4月27日，楊秀惠透過社交網站宣布誕下女兒。在2022年2月14日，再在社交網站宣布誕下次女。

在今日（2月4日）大年初七「人日」，楊秀惠透過個人社交平台報喜，宣布第三度做媽媽，並且已有兩位千小公主的她今次成功追仔。

同時，根據她在社交平台所表示，BB是在農曆新年前誕下，所以趕及生龍B。

楊秀惠為媽媽慶祝60歲生日 楊媽媽盡展真正凍齡實力

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

楊秀惠生B︱追仔成功生龍弟弟

楊秀惠在社交平台上載於醫院抱B照，並寫道：「很高興在農曆新年前迎接了新的家庭成員回家，我們全家人都很開心，兩位姐姐都很高興多了個龍弟弟陪他們玩。」

然後，她續指：「多謝所有醫生和護士的幫忙，一切都非常順利。 感恩感激 祝大家新年快樂人日快樂」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

楊秀惠生B︱息影從商建美容王國

現年40歲的楊秀惠來自馬來西亞，於2003年參選當地的「華裔小姐」以五料冠軍的身份勝出，再來港參選《2004年國際華裔小姐》，雖然於五強止步，但獲無綫賞識簽約成旗下藝人。

楊秀惠的代表作相信是她入行後首套作品、青春劇《赤沙印記@四葉草2》，最後演出作品為《十八年後的終極告白》。息影後，她專心相夫湊B和打理美容生意，其美容王國發展得有聲有色，同時更步辦網上課程學院，名符其實是商界女強。

而且，楊秀惠雖然已告別幕前兼已為人母，但仍保養得非常好，實行做靚媽為自己美容生意當「生招牌」。

最新影片推介：

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】