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楊秀惠生B︱楊秀惠人日報喜成功追仔　宣布誕第三胎：新的家庭成員

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

楊秀惠人日報喜宣布誕第三胎。

【楊秀惠 / 靚媽 / 生B】楊秀惠第三度做媽媽！楊秀惠在2019年結婚，之後息影從商，在2020年4月27日，楊秀惠透過社交網站宣布誕下女兒。在2022年2月14日，再在社交網站宣布誕下次女。

在今日（2月4日）大年初七「人日」，楊秀惠透過個人社交平台報喜，宣布第三度做媽媽，並且已有兩位千小公主的她今次成功追仔。

同時，根據她在社交平台所表示，BB是在農曆新年前誕下，所以趕及生龍B。

楊秀惠為媽媽慶祝60歲生日　楊媽媽盡展真正凍齡實力

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楊秀惠生B︱追仔成功生龍弟弟

楊秀惠在社交平台上載於醫院抱B照，並寫道：「很高興在農曆新年前迎接了新的家庭成員回家，我們全家人都很開心，兩位姐姐都很高興多了個龍弟弟陪他們玩。」

然後，她續指：「多謝所有醫生和護士的幫忙，一切都非常順利。 感恩感激 祝大家新年快樂人日快樂」

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楊秀惠生B︱息影從商建美容王國

現年40歲的楊秀惠來自馬來西亞，於2003年參選當地的「華裔小姐」以五料冠軍的身份勝出，再來港參選《2004年國際華裔小姐》，雖然於五強止步，但獲無綫賞識簽約成旗下藝人。

楊秀惠的代表作相信是她入行後首套作品、青春劇《赤沙印記@四葉草2》，最後演出作品為《十八年後的終極告白》。息影後，她專心相夫湊B和打理美容生意，其美容王國發展得有聲有色，同時更步辦網上課程學院，名符其實是商界女強。

而且，楊秀惠雖然已告別幕前兼已為人母，但仍保養得非常好，實行做靚媽為自己美容生意當「生招牌」。

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