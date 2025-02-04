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時尚速報｜Stella McCartney聯乘adidas推中性球鞋　英國跳水王子Tom Daley率先穿

休閒消費

撰文： 何偉雄

發布時間： 29 分鐘前

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熱門 徐熙媛 農曆新年 保暖大法 超市大搜查 五索 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

Stella McCartney X adidas Rasant球鞋，男女可穿。英國跳水王子Tom Daley在時裝展上率先穿上該款球鞋。

全情投入於環保時裝的Stella McCartney，上星期傳來的消息是已從LVMH集團手上全數購回自己品牌的擁有權，亦即是從此加入獨立品牌大軍，再沒有大財團的「遮蔭」。

不過，大家又怎會為她擔心，除了因為品牌儲下不少支持者外，背後還有一個富豪中的富豪爸爸——前Beatles成員Paul McCartney長年照顧有嘉，此外，品牌和adidas的合作，多年來亦為她帶來可觀利潤。

剛剛Stella就和adidas合作推出一款男女可穿的Rasant運動鞋，Rasant在德文中意謂快速，設計靈感來自七、八十年代adidas其中一款名為Monza的運動鞋，當時的傳奇賽車手Mario Andretti就曾在1977和1978年多個賽季中穿上這對Monza運動鞋。

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在Stella的把玩下全新的Rasant運動鞋採用了創新的的純素磨砂革製造，中性化的設計通過層疊的鞋帶和流線型的外觀帶來高級時裝感覺。

產品查詢：Stella McCartney（2801 6793）

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