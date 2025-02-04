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大S離世︱大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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大S染流感遊日本猝逝　「致命行程」曝光！醫生示警1活動加重病情

【大S／流感／日本／溫泉／具俊曄】大S（徐熙媛）因患流感併發肺炎，2日早上7點意外在日本猝逝，享年48歲。一位自稱負責大S一家在日本行程的導遊發文透露，大S在日本期間2度叫救護車但爲時已晚，錯過黃金治療時間；對此有胸腔內科醫生直言，大S在日本走的行程害她病情加重，且沒有住院治療，恐怕都是其致命原因。

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台灣染流感赴日旅行惡化

據大S友人指出，大S在上月底和家人一同出席活動時被傳染流感，但新年期間還是按原訂計畫，和家人出國旅行。網傳一位自稱接待大S一家旅行團的導遊發文，爆料大S在日本病情急轉直下的過程。導遊稱，在1月29日接到大S家團時，大S已經咳嗽不止，且有哮喘，甚至出現昏睡症狀。而當日他們抵達日本箱根，走的是「溫泉行程」。

浸溫泉後病情加重

1月30、31日，大S持續身體不適，但因不想影響家人旅遊行程，她都留在旅館養病。直至31日晚上，大S病情急轉直下，這才終於叫救護車送醫，但半夜又送回旅館，沒有留院治療。

導遊表示，當時大S的病情已經很嚴重，但全家人在2月1日從箱根回到東京都後，本應該到東京大醫院覆診，「但是她們都沒有去」，錯過了黃金治療時間。結果在半夜發覺大S撐不住了，才叫救護車將其送醫。可惜爲時已晚，大S隔天早上7點在醫院不幸病逝。

對此，導遊感嘆，大S在日本短短五天病情急轉直下，若當時能及時送醫治療，或許結果就會不一樣。

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醫生：染流感浸溫泉讓身體發炎更嚴重

台北市聯醫胸腔內科醫師蘇一峰在看到大S的溫泉行程後直覺不對勁：

流感會發燒或者是說身體不想吃東西，其實都會進入一點脫水的狀態，這個狀態時候泡（溫泉），有可能就會身體本來在發炎又有點缺水、又脫水，那可能會讓發炎更嚴重。

再加上大S身處國外醫療不便，沒有住院治療，恐怕都是其致命原因。

大S遺體日本火化 前夫汪小菲急回台

大S離世的消息由小S經紀人代為證實並悼念：「全家到日本旅遊時，姊姊得到流感併發肺炎逝世，感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，一路好走，永遠愛你！」

至於大S的後事，徐家人原本想利用包機方式，將她的遺體運回台灣並進行火化安葬，但最終決定先在日本火化，再把她的骨灰帶回台灣。大S的前夫汪小菲得知前妻死訊後，在3日也從泰國緊急回台，被目睹雙眼通紅、神情哀傷。

同場加映：流感併發症6大前兆、7類年輕人高危

台灣重症科醫生黃軒提醒，即使是身體健康的年輕人，一旦出現以下6種症狀，就有可能是流感併發症的前兆，務必立刻求醫。

  • 高燒不退
  • 呼吸困難
  • 胸痛
  • 意識混亂
  • 四肢發紫
  • 劇烈頭痛

尤其以下7類高危人士，感染流感後容易發展重症，需格外小心：

  • 患有哮喘或慢性肺病，如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化等
  • 有肥胖問題（BMI > 30）：研究顯示肥胖者流感後重症率高
  • 患有糖尿病、心血管疾病
  • 正在服用免疫抑制藥物，如自體免疫疾病患者
  • 懷孕婦女：孕婦感染流感後的併發症風險明顯較高
  • 捱夜、壓力大、生活習慣不佳：免疫力下降，感染後更易惡化
  • 過去有因流感住院病史者

同場加映：預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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同場加映：外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時，教大家3招自保法：

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