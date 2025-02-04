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大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高確診近千萬　兩縣淪重災區　專家分析2方法自救減重症

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 1 小時前

最後更新： 39 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

【大S／徐熙媛／日本流感／疫苗】徐熙媛（大S）昨日（3日）傳出病逝消息，讓不少粉絲都極為震驚和傷感，而「日本流感」亦一夜登上網絡關鍵字熱搜榜首。對於這次日本流感潮創25年新高，不少醫生有感這次流感是「前所未見的可怕」，對於病情惡化和防疫措施各有評論和建議。

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大S徐熙媛猝逝｜日本流感潮創25年新高 累計逾950萬人染病

台灣女星徐熙媛（大S）新年期間於日本旅遊時感染流感併發肺炎病逝，終年48歲。消息傳出後，各界對日本流感病情高度關注。據日本《共同社》報道，日本國立感染症研究所收集當地5000間醫療診所的數據顯示，去年12月最後一周（即12月23日至29日），當地一共有超過31萬人確診流感，為2023年同期的3倍，亦創下自1999年開始統計以來的每周最高紀錄。而截至1月26日的過去一周內，日本新增54,594宗流感病例，按照全國約5000間醫療診所推算，平均每間診所錄得11.06宗病例，比對上一周平均減少7.32人。

而根據各都道府縣數據顯示，山形縣及新潟縣2個都道府縣屬流感重災區，平均每間診所分別有25.31宗及20.62宗新流感個案；東京都及大阪府的數字則分別為6.6宗及6.66宗。東京都感染症情報中心指出，東京已連續2周的流感報告人數減少，亦是相隔7周以來低於10人感染，故宣布解除當地流感警報。據定點醫療機構推斷，在剛過去一周，日本約有38.6萬人現正染病中，而由去年9月2日流感季節累計，至今已有952.3萬名流感患者。

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根據日媒《南日本放送》（MBC）報道，鹿兒島大學醫院急救中心主任坦花泰之透露，隨著流感潮加劇，醫院接收大量流感重症患者，對比起上一季的流感重症患者僅25宗，今季暴增至72宗。有醫生指，醫院病床數量緊張，亦有年輕重症患者送院後幾乎失去肺功能，需要用到人工心肺輔助呼吸維生，情況嚴峻。他形容，這次流感潮是「前所未見的可怕」，亦指出感染人數之所以暴增與接種流感疫苗的人數減少有關。不少平日少病痛、頗為健壯的人忽視接種疫苗的重要性，導致這些成年人在感染流感後，更容易惡化成重症住院。

日本流感｜確診人數回落勿掉以輕心

雖然流感感染人數稍微回落，但專家表明仍未可以掉以輕心。日本感染症學會流感委員會負責人、倉敷中央醫院副院長石田直表示，流感患者人數雖然由破紀錄高位急速回落，但估計現時流行的甲型流感可能將由乙型流感取代，警告感染後者的人數或會增加。他提醒大眾要做好基本防疫措施，如洗手及戴口罩，亦要注意個人衛生，以提防新冠肺炎等傳染病。

日本流感｜醫生分析自救「黃金48小時」　7類人宜盡快接種疫苗

流感肆虐各地，萬一感染後該如何自救？重醫附一院呼吸與重症醫學科副主任醫生王曉慧指出，流感發病後的48小時是自救的黃金時間。在「黃金48小時」內用藥，可以在早期清除病毒，減少重症機率，降低死亡風險。

然而，超過了48小時後服用抗病毒藥物仍然有效，藥物可以控制病毒複製、減少發炎反應、縮短住院時間、減少家庭接觸人員被感染的風險，但病人必須遵從醫囑用藥。王曉慧提醒，流感重症的高風險族群，如老人、兒童、有慢性呼吸和心血管等潛在疾病，以及免疫功能低下的人、孕婦、產婦等，必須遵從醫生指引服用特效藥。

同場加映：8大高危人士容易感染流感

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預防勝於治療，王曉慧呼籲，接種流感疫苗是目前預防流感最有效的方法，須注意接種流感疫苗後需等待2至4周才能產生抗體，因此醫生一般建議最好在9至10月冬季流感高峰期前注射疫苗，錯過上述時間亦最好安排盡快接種。

流感高峰期丨流感病毒較疫情前肆虐

感染及傳染病專科醫生林緯遜接受訪問時引述香港衞生防護中心2024冬季流感數據，指與2023年夏季數據相比，成人重症個案升高約4倍；兒童死亡個案升高約6倍；重症個案死亡率高達66%，可見流感病毒活躍度較新冠疫情前更嚴重。另外，50歲或以上人士嚴重個案更佔總死亡個案97%，實在不容忽視。

流感高峰期丨高風險群組

林醫生指根據衞生防護中心數據，50歲或以上市民有較高風險患上流感及相關併發症，重症個案(即需要進入深切治療部的病患)佔89%，死亡個案則佔97%，因此科學委員會一般建議50歲或以上人士接種流感疫苗。

除了50歲或以上人士，林醫生亦指其他高風險群組包括慢性疾病、6個月至未滿18歲的兒童及青少年、孕婦 、醫護人員、從事家禽或者豬隻業務的人士，這些高風險群組人士均建議流感接種疫苗。

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預防流感｜預防5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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日本流感｜外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染?感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時教3大自保法：

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