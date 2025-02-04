大S徐熙媛去世｜劉宇隆建議準備外遊人士先打針　指日本爆發流感強度遠超香港

【大S / 徐熙媛 / 流感】台灣藝人大S（徐熙媛）因患流感併發肺炎在日本猝逝，令人關注患上流感的情況。

疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，過去或少提及18歲至64歲成年人都有高風險群組，都有發生嚴重併發症的可能，市民可以減低風險的方法就是打流感針，如接下來準備外遊人士，可在出發前兩星期盡快接種疫苗。

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他解釋，成年人中如患有心臟病、糖尿病、肺病，以及癌症病人、孕婦等，都是高危群組，而感染後會否快速變成嚴重個案，背後原因很複雜，當中除了長期病外，更可能要視乎病人有否隱性病。

劉宇隆指流感患者一般5至6天可復原，如果期間沒有明顯回復，要留意是否再有其他感染。他表示如有需要，可諮詢家庭醫生意見，出發前取流感抗病毒藥，帶備快測，留意含氧量，一旦在偏遠地方時發病，亦可及時用藥。

他指日本與香港正流行H1甲型流感，而日韓比本港更早進入流感季節，感染數字已封頂，其中日本流感宗數在過去數星期一直回落，但水平仍屬「超高」，形容日本爆發的強度遠超香港。

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