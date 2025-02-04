徐熙媛大S去世｜醫生教分辨流感、感冒　4大關鍵症狀恐是流感併發肺炎

▲ 醫生教分辨流感、感冒，4大關鍵症狀恐是流感併發肺炎！

【徐熙媛/大S去世/流感併發肺炎/流感症狀】台灣女星大S徐熙媛在日本旅遊期間患上流感併發肺炎逝世，終年48歲，消息震驚亞洲，亦引起港人對流感的關注。有台灣急症室醫生拆解流感重症症狀，以及如何分辨流感及普通感冒，指如果出現4個關鍵表現，便要儘早求醫。

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流感症狀｜5大流感重症症狀

台灣急症室醫生白永嘉在Facebook專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文，列出5大流感重症症狀，點擊圖片放大看詳情：

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流感症狀｜如何分辨流感、感冒？

不少人都會將流感和普通感冒混淆，到底如何分辨兩者？白醫生表示，在急症室遇過很多流感病人，自己也曾患過流感，染病所造成的肌肉骨頭嚴重酸痛和疲勞感，和普通感冒不一樣，絕對可以感覺出來。

流感症狀｜出現關鍵4點患流感併發肺炎

白醫生又分享案例，指身邊一位朋友感冒吃藥三天，完全沒有改善，且出現「非常疲倦」、「燒退不下來」、「完全吃不下」、「呼吸很費力」的症狀。白醫生聽到這四句關鍵的話，立即讓對方來急症，結果確診甲型流感併發肺炎，留院很久才出院，如未有及時求診，病情恐更嚴重。

白醫生提醒，患感冒的人士如出現以上嚴重症狀，一定要求醫，除了老人、兒童、孕婦、患慢性病或免疫力低下人士，平時健康的年輕人也要多加注意，愈早診斷出流感，使用抗病毒藥物，才不會錯關鍵治療時機。

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流感症狀｜甲型流感、乙型流感分別

甲型流感、乙型流感都會出現呼吸道感染病徵，症狀都較為相似。香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫醫生，曾接受TOPick時指出，流感常見症狀包括︰發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉痛、疲倦、頭痛，以及可能嘔吐和腹瀉等。

甲型流感的病況較嚴重，嚴重者可有機會引發腦炎、肺炎、心肌炎等狀況，危及性命；乙型流感病情較甲流輕微，死亡率低。

甲流一般病情較乙流嚴重外，韓醫生指出當人生病時，免疫系統力量下降，一些細菌有機會乘虛而入，他接觸過往甲流嚴重個案中，約20%同時受細菌感染，在雙重感染下，單一種抗流感藥物或不夠效，有機會需加上抗生素控制細菌的感染。

免費流感疫苗2025｜免費接種流感疫苗合資格人士

2024/25年度「政府防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開，以下8類人士可免費接種季節性流感疫苗，點擊圖片放大看詳情：

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免費流感疫苗2025｜3類流感疫苗有何分別？

TOPick整合滅活流感疫苗、重組流感疫苗、減活噴鼻式流感疫苗的適用人士、副作用等資訊，點擊圖片放大看詳情：

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