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徐熙媛大S去世｜大S前度周渝民兩歷舊愛突離世　仔仔低調悼念網民憂抑鬱復發

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撰文： 李惠儀

發布時間： 2 小時前

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仔仔兩度經歷舊愛突然離世，相信心裡並不好受！

【徐熙媛/大S去世/大S舊愛/流星花園/仔仔周渝民】台灣女星徐熙媛（大S）因新年期間遊日感染流感併發肺炎去世，終年48歲，消息震驚中港台三地，不少網民也難過得哭起來，更何況是她的家人和朋友？網民又憂心曾跟大S拍拖兩年的周渝民（仔仔）抑鬱症復發，因為繼舊愛許瑋倫於2007年車禍逝世後，如今再度經歷另一舊愛突然離世，令人痛心。

大S和仔仔因拍攝《戰神》而日久生情。（劇照）

徐熙媛大S去世｜與仔仔周渝民拍《流星花園》結緣

大S與仔仔於2001年拍攝《流星花園》時認識，感情相當好，不過當時大S卻與同劇另一男演員藍正龍撻著，與仔仔則以乾姐弟相稱，直至2004年，二人再度合作偶像劇《戰神》而日久生情，2005年仔仔發生車禍，大S第一時間趕到現場，從而令「大仔戀」曝光，小S曾於節目中爆料，指姐姐大S與仔仔在現實生活中也上演偶像劇戲碼，當兩人在梳化上依偎在一起時，畫面極唯美，俊男美女相當合襯。

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徐熙媛大S去世｜「大仔戀」2年玩完

可惜這段相差5年的姐弟戀短短兩年就玩完，有指原因是大S個性強勢，仔仔卻比較低調寡言，加上對結婚一事達不成共識，甚至有傳二人分手是為了錢，不過當事人始終未曾回應過真正分手原因，如今大S驟然離去，仔仔也透過經紀人傳了一個「雙手合十」的表情符號，但就沒有進一步表態，相信會以低調方式悼念舊愛。

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徐熙媛大S去世｜前女友許瑋倫死於車禍終年28歲

最令人擔心的是，其實仔仔早年已經歷過舊愛去世之痛，他於2003年拍攝《狂愛龍捲風》時與許瑋倫擦出愛火花，不過雙方戀情來得快去得快，的確像龍捲風，相戀一年後便感情轉淡。

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2007年1月26日，許瑋倫趕往拍戲途中不幸發生重大車禍，緊急送醫搶救2天後宣告不治，終年28歲，仔仔當年得知舊愛去世後心情大受打擊，並表示：「我好難過，怎麼辦？」更一度抑鬱症復發，而當時仍是仔仔女友的大S則陪伴左右，更透露仔仔情緒相當低落，想不到許瑋倫的忌日才過不到一星期，舊愛大S就於2月2日去世，難怪網民非常擔心仔仔的情緒，並祝福他一切安好。

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