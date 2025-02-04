徐熙媛大S去世｜大S前度周渝民兩歷舊愛突離世　仔仔低調悼念網民憂抑鬱復發

▲ 仔仔兩度經歷舊愛突然離世，相信心裡並不好受！

【徐熙媛/大S去世/大S舊愛/流星花園/仔仔周渝民】台灣女星徐熙媛（大S）因新年期間遊日感染流感併發肺炎去世，終年48歲，消息震驚中港台三地，不少網民也難過得哭起來，更何況是她的家人和朋友？網民又憂心曾跟大S拍拖兩年的周渝民（仔仔）抑鬱症復發，因為繼舊愛許瑋倫於2007年車禍逝世後，如今再度經歷另一舊愛突然離世，令人痛心。

▲ 大S和仔仔因拍攝《戰神》而日久生情。（劇照）

徐熙媛大S去世｜與仔仔周渝民拍《流星花園》結緣

大S與仔仔於2001年拍攝《流星花園》時認識，感情相當好，不過當時大S卻與同劇另一男演員藍正龍撻著，與仔仔則以乾姐弟相稱，直至2004年，二人再度合作偶像劇《戰神》而日久生情，2005年仔仔發生車禍，大S第一時間趕到現場，從而令「大仔戀」曝光，小S曾於節目中爆料，指姐姐大S與仔仔在現實生活中也上演偶像劇戲碼，當兩人在梳化上依偎在一起時，畫面極唯美，俊男美女相當合襯。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

徐熙媛大S去世｜「大仔戀」2年玩完

可惜這段相差5年的姐弟戀短短兩年就玩完，有指原因是大S個性強勢，仔仔卻比較低調寡言，加上對結婚一事達不成共識，甚至有傳二人分手是為了錢，不過當事人始終未曾回應過真正分手原因，如今大S驟然離去，仔仔也透過經紀人傳了一個「雙手合十」的表情符號，但就沒有進一步表態，相信會以低調方式悼念舊愛。

最新影片推介：

徐熙媛大S去世｜前女友許瑋倫死於車禍終年28歲

最令人擔心的是，其實仔仔早年已經歷過舊愛去世之痛，他於2003年拍攝《狂愛龍捲風》時與許瑋倫擦出愛火花，不過雙方戀情來得快去得快，的確像龍捲風，相戀一年後便感情轉淡。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

2007年1月26日，許瑋倫趕往拍戲途中不幸發生重大車禍，緊急送醫搶救2天後宣告不治，終年28歲，仔仔當年得知舊愛去世後心情大受打擊，並表示：「我好難過，怎麼辦？」更一度抑鬱症復發，而當時仍是仔仔女友的大S則陪伴左右，更透露仔仔情緒相當低落，想不到許瑋倫的忌日才過不到一星期，舊愛大S就於2月2日去世，難怪網民非常擔心仔仔的情緒，並祝福他一切安好。

相關內容：

徐熙媛大S去世｜徐熙媛突病逝舊愛「仔仔」低調悼念 黑人陳建州心痛：我們的心都碎了

大S逝世｜徐熙媛臨終時全家陪伴身旁 丈夫具俊曄首度開腔10字悲慟回應

大S逝世︱徐熙媛5段戀愛2段婚姻轟動全城 再婚具俊曄不足3年幸福太短暫

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】