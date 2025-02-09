生活壓力｜網民熱議香港月入2萬以下無法生存？　1關鍵原因決定「生存」vs「生活」

▲ 網民熱議香港月入2萬以下無法生存？1關鍵原因決定「生存」vs「生活」。

【月薪 / 開銷 / 生活壓力】月入多少才能夠滿足日常生活開銷及提升生活質素？近日，有網民在香港討論區發帖，認為每月收入2萬元以下在香港無法生存，該帖引起網民熱議，有人粗略計算各項花銷，指答案由1關鍵因素決定。

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生活壓力｜月入2萬以下無法生存？

樓主以「人工20k以下，喺香港地根本『生存』唔到，何況生活？」為題發文，認為即使是獲得大學學歷也未必能在薪資上有所體現，「非專業Degree根本冇用」，而月入2萬元以下在香港根本無法「生存」，何談「生活」。

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有網民與家人同吃同住，每月會給家用，她自認自己消費「唔算好大使」，惟粗略計算每個星期六「出街日」的花費約1,000元，每月就是4,000元，這還未算是那個日常的生活開銷，遂驚嘆「點解啲人搵2萬蚊都夠」。

亦有網民認為月入2萬元依舊可以生活，他詳細及計算了固定支出的租屋（與友人合租）4,500元；交通542元；飲食3,710元；水電煤電話費600元，「總支出9,352元，呢仲有一萬蚊可以玩落，去旅行、儲蓄、投資、買衫」。

▲ 「生存」或「生活」的關鍵因素在於住房問題。（資料圖片）

生活壓力｜住房決定「生存」定「生活」

該帖引起網民熱議，意見兩極，有人認為月入2萬元難「生存」，亦有人認為可以「生活」得不錯；而決定因素在於住房「住公屋月入20k就生活ok，要租樓供樓嘅月入20k就真係痛苦咁生存啦」。

「其實生活嘅定義，完全唔係講『收入』，係計『可自己花費』，2萬月薪咁去計，公屋租金只佔5%，仲有大把錢可以使！如果租住私樓去計，租金已經扣咗一大半，可以使嘅錢唔多喇，人哋有1.9萬使，你就得1萬使，邊個生活質素高呢？」

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