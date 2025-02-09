  • 14°C
香港時間：202529日 (日) 01:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生活壓力｜網民熱議香港月入2萬以下無法生存？　1關鍵原因決定「生存」vs「生活」

社會

撰文： 王月明

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 渣打馬拉松2025 保暖大法 徐熙媛 汪小菲 超市大搜查 財政預算案2025 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

網民熱議香港月入2萬以下無法生存？1關鍵原因決定「生存」vs「生活」。

【月薪 / 開銷 / 生活壓力】月入多少才能夠滿足日常生活開銷及提升生活質素？近日，有網民在香港討論區發帖，認為每月收入2萬元以下在香港無法生存，該帖引起網民熱議，有人粗略計算各項花銷，指答案由1關鍵因素決定。

小紅書｜深港跨境返工生活開銷大公開　一日三餐+交通費日均$2XX

生活壓力｜月入2萬以下無法生存？

樓主以「人工20k以下，喺香港地根本『生存』唔到，何況生活？」為題發文，認為即使是獲得大學學歷也未必能在薪資上有所體現，「非專業Degree根本冇用」，而月入2萬元以下在香港根本無法「生存」，何談「生活」。

點擊圖片放大
+3
+2

有網民與家人同吃同住，每月會給家用，她自認自己消費「唔算好大使」，惟粗略計算每個星期六「出街日」的花費約1,000元，每月就是4,000元，這還未算是那個日常的生活開銷，遂驚嘆「點解啲人搵2萬蚊都夠」。

亦有網民認為月入2萬元依舊可以生活，他詳細及計算了固定支出的租屋（與友人合租）4,500元；交通542元；飲食3,710元；水電煤電話費600元，「總支出9,352元，呢仲有一萬蚊可以玩落，去旅行、儲蓄、投資、買衫」。

「生存」或「生活」的關鍵因素在於住房問題。（資料圖片）

生活壓力｜住房決定「生存」定「生活」

該帖引起網民熱議，意見兩極，有人認為月入2萬元難「生存」，亦有人認為可以「生活」得不錯；而決定因素在於住房「住公屋月入20k就生活ok，要租樓供樓嘅月入20k就真係痛苦咁生存啦」。

「其實生活嘅定義，完全唔係講『收入』，係計『可自己花費』，2萬月薪咁去計，公屋租金只佔5%，仲有大把錢可以使！如果租住私樓去計，租金已經扣咗一大半，可以使嘅錢唔多喇，人哋有1.9萬使，你就得1萬使，邊個生活質素高呢？」

家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢

網絡熱話︱內地婦移居香港呻生活開支大　力數3大慘況為1個原因堅持留港

【跨境上班】港男排單人公屋遙遙無期　欲以$2500深圳租樓力讚3大好處

最新影片推介：

 

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢
14:41 2024/12/27
家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢
【跨境上班】港男排單人公屋遙遙無期　欲以$2500深圳租樓力讚3大好處
12:51 2023/09/09
【跨境上班】港男排單人公屋遙遙無期　欲以$2500深圳租樓力讚3大好處
網絡熱話︱內地婦移居香港呻生活開支大　力數3大慘況為1個原因堅持留港
13:14 2024/02/26
網絡熱話︱內地婦移居香港呻生活開支大　力數3大慘況為1個原因堅持留港
小紅書｜深港跨境返工生活開銷大公開　一日三餐+交通費日均$2XX
00:08 2024/12/21
小紅書｜深港跨境返工生活開銷大公開　一日三餐+交通費日均$2XX

你可能感興趣

家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢
14:41 2024/12/27
家用問題｜打工仔每月被索過萬家用　被迫返2份工5年仍儲唔到錢
【跨境上班】港男排單人公屋遙遙無期　欲以$2500深圳租樓力讚3大好處
12:51 2023/09/09
【跨境上班】港男排單人公屋遙遙無期　欲以$2500深圳租樓力讚3大好處
網絡熱話︱內地婦移居香港呻生活開支大　力數3大慘況為1個原因堅持留港
13:14 2024/02/26
網絡熱話︱內地婦移居香港呻生活開支大　力數3大慘況為1個原因堅持留港
社會民生 網絡熱話

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

渣打馬拉松2025︱多區今晚至明天因渣馬封路　臨時封路/改道/交通安排
渣打馬拉松2025︱多區今晚至明天因渣馬封路　臨時封路/改道/交通安排
港鐵阿婆｜港女全身手術後出院搭港鐵　坐關愛座無奈被阿婆責罵：不知羞恥
港鐵阿婆｜港女全身手術後出院搭港鐵　坐關愛座無奈被阿婆責罵：不知羞恥
急症室最長等候時間（02月09日 時間00:05）
急症室最長等候時間（02月09日 時間00:05）
大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
大S徐熙媛去世︱大S今日頭七也是結婚3周年紀念日　具俊曄發文深情告白：永遠愛妳
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘
美國隊長4︱《復仇者聯盟5》關鍵之作　《美國隊長4：勇敢新世界》入場前5大備忘