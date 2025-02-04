流感疫苗2025丨流感高峰殺到全港各區流感針診所名單　8類人士可免費接種

【季節性流感疫苗／流感疫苗／肺炎球菌疫苗／政府防疫注射計劃／流感高峰期／免費打針 】本港自上月初進入流感季節，首四周已錄得122宗流感死亡個案。為鼓勵大眾接種疫苗，政府會為8類合資格人士提供免費或資助的季節性流感疫苗接種服務。TOPick現整合了接種計劃詳情，包括合資格免費打針人士、接種地點、政府疫苗資助額等。

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本港自上月初進入流感季節，首四周已錄得122宗流感死亡個案。衞生署衞生防護中心表示，香港與北半球多個國家和地區的流感活躍程度正處於高水平，社會各界應提高警覺，加強個人保護措施，包括接種季節性流感疫苗。計劃外遊的市民應留意目的地傳染病情況，注意衞生。同時，2024至25年度季節性流感疫苗接種計劃（包括季節性流感疫苗學校外展計劃及院舍防疫注射計劃）已於2024年9月26日展開。長者接種肺炎球菌疫苗的安排會於全年繼續進行。市民可於網上辦理預約接種事宜，詳情可按此查閱計劃網站。

政府資助免費打針｜免費接種季節性流感疫苗

季節性流感疫苗接種計劃合資格人士，共有8類人士可獲免費接種季節性流感疫苗：

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政府資助免費打針｜免費接種肺炎球菌疫苗

政府的「肺炎球菌疫苗接種計劃」會全年進行，為合資格65歲或以上長者提供免費或資助肺炎球菌疫苗接種。沒有高風險情況的人士可接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗。有高風險情況的人士，可先接種一劑十五價肺炎球菌結合疫苗（十五價疫苗），一年後再後接種一劑二十三價疫苗。詳情可按此查閱計劃網站。

根據疫苗可預防疾病科學委員會的最新建議，從2024年8月5日開始，政府疫苗接種計劃的十五價疫苗已取代現有的十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗）。目前，65歲或以上並有高風險狀況的長者可繼續於疫苗資助計劃中接種受資助的十三價疫苗。然而， 參與疫苗資助計劃的醫生應盡量遵循疾病預防疫苗科學委員會的建議，將十三價疫苗替換為十五價疫苗。

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免費肺炎球菌疫苗接種計劃合資格人士：

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政府資助免費打針｜政府防疫注射計劃接種地點

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所名單：

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所

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政府資助免費打針｜疫苗資助計劃

「疫苗資助計劃」是一項透過私家醫生參與為合資格香港居民提供資助接種季節性流感和肺炎球菌疫苗的計劃。參加計劃的醫生為符合資格人士提供疫苗接種，政府會給予醫生疫苗資助額。在2024-25年度 「疫苗資助計劃」下合資格組別人士可到已登記參與計劃的私家醫生診所或外展場地接種季節性流感疫苗，每劑季節性流感疫苗可獲政府資助$260元；每劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗 （二十三價疫苗） 資助額為400元；每劑十三價肺炎球菌結合疫苗 （十三價疫苗）資助額為800元；每劑十五價肺炎球菌結合疫苗 （十五價疫苗）資助額為800元。詳情可按此查閱計劃網站。

疫苗資助計劃合資格人士：

50 歲或以上人士

6個月至未滿18歲或18歲以上但仍就學的香港中學生*

孕婦

智障人士

領取社會福利署傷殘津貼人士

領取綜合社會保障援助（綜援）計劃標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士

醫生可能會額外收費，亦有一些醫生不會收費。（參閱疫苗資助計劃醫生名單）

政府資助免費打針｜季節性流感疫苗學校外展 (免費) 計劃

為提高學童的流感疫苗接種率和協助學校安排外展疫苗接種服務，政府推行「季節性流感疫苗學校外展計劃」，以涵蓋對服務有興趣的中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心。學校可選擇參加「季節性流感疫苗學校外展計劃」或「疫苗資助學校外展」計劃，為學童提供免費或/和資助流感疫苗接種。詳情可按此查閱計劃網站。

政府資助免費打針｜院舍防疫注射計劃

2024/25「院舍防疫注射計劃」已於2024年9月26日展開。 可以透過參與計劃的到診註冊醫生，免費接種季節性流感疫苗的合資格人士包括:

所有安老院舍或殘疾人士院舍的院友和職員;

留宿幼兒中心的6個月至未滿18歲兒童及青少年和中心 職員;及

於指定的智障人士服務機構(包括日間中心、庇護工場和 特殊學校)接受服務的非住院舍的智障人士及工作的職員。

居於安老院舍及65歲或以上居於殘疾人士院舍的人士,亦可 免費接種一劑15價肺炎球菌結合疫苗及一劑23價肺炎球菌多醣疫苗。

▲ ▲ 院舍防疫注射計劃。（圖自衞生署）

政府資助免費打針｜接種流感疫苗常見問題

1.什麽是流行性感冒？

流行性感冒（簡稱流感）是一種由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。流感可由多種類型的流感病毒引起，而本港最常見的是H1N1及H3N2兩種甲型流感和乙型流感病毒。

本港全年都有流感病例，但一般在一月至三月/四月及七月至八月較為常見。病毒主要透過呼吸道飛沫傳播，患者會出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、頭痛、肌肉疼痛及全身疲倦等症狀。

患者一般會在2至7天內自行痊癒，然而，免疫力較低的人和長者一旦染上流感，可以引致較重病情，並可能會出現支氣管炎、肺炎或腦病變等併發症，嚴重時更可導致死亡。嚴重感染或流感併發症亦有可能發生在健康人士身上。

2.誰該接種季節性流感疫苗？

基於季節性流感疫苗能針對流感提供保護，而過往健康人士亦有可能患上嚴重流感，因此，除個別有已知禁忌症的人士外，所有年滿6個月或以上人士都應每年接種季節性流感疫苗，以保障個人健康。

3.滅活流感疫苗VS重組流感疫苗VS減活噴鼻式流感疫苗

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