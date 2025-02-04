麥當勞優惠｜麥當勞推7日「簽到」獎賞　儲齊印花免費加大/送蘋果批

▲ 麥當勞在初七人日推7日「簽到」獎賞，儲齊印花免費加大、送蘋果批。

【麥當勞優惠/初七人日優惠】今個新年，麥當勞推出「簽到CHECK-IN任務獎賞」優惠，每日登入麥當勞APP簽到儲印花，可享有多個優惠，如免費升級至大薯條及大汽水、滿$80減$10、指定套餐送蘋果批等。另外，今日初七人日（4日），麥當勞亦推出2大優惠，與大家一同慶生！

麥當勞優惠｜麥當勞APP推「簽到」優惠 儲齊印花免費送蘋果批

麥當勞APP推出全新「簽到任務獎賞」優惠，用戶只要每日登入麥當勞APP，點擊「按此簽到」，即可儲當日印花，以領取優惠。印花卡及優惠每逢周一更新，用戶記得在下星期一前領取所有優惠。

第一週有3款全新優惠，儲齊3個印花後，選購指定超值套餐，可免費升級至大薯條及大汽水；儲齊5個印花後，選購指定超值套餐免費送蘋果批；儲齊7個印花後，全單買滿$80即可減$10。

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麥當勞優惠｜初七人日限定優惠

麥當勞亦藉著初七人日推出2項特別優惠，其中一個優惠，只要輸入指定優惠碼即可免費升級大薯條及大汽水；另外新餐墊紙會變成獨特的生日帽！優惠只限今天，大家切勿錯過！

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