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徐熙媛大S去世｜具俊曄哭崩吻別愛妻　好友趕赴告別式透露大S遺容

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撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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【徐熙媛/大S去世/大S老公具俊曄】台灣藝人大S徐熙媛遊日感染流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S的好友賈永婕趕赴日本見最後一面，同時也透露具俊曄深情地與愛妻吻別的悲傷畫面，她說:「歐巴的哭聲我們的心都碎了。」

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賈永婕在社交平台發文，透露大S的遺容安詳得像睡著了，「一聽到消息後就直奔新幹線，我趕到了。看到你了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。但這位睡美人妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。」

她透露大S的丈夫具俊曄吻別愛妻:

最終歐巴深深的ㄧ吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足已。在愛中道別，期待再相逢！

大S最後一次公開露面是在1月25日出席台灣「綜藝教父」王偉忠家宴，賈永婕收到具俊曄傳給她當日的照片，

看著照片忍不住繼續掉眼淚，我還是想要念你，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！你怎麼怎麼就去當天使了，你的瀟灑我們的痛心！

賈永婕又勸喻希望各界給大S家人空間，還有下輩子要再跟大S當姐妹，「大S走得太突然了，家人親友都很難接受，他們都很傷痛，希望大家能多給他們一點空間與時間，多一點愛與關懷，台灣不就是最有愛的地方嗎？愛台灣的我們下輩子投胎還是會在台灣一起當姐妹。」

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