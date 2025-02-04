啟德體育園｜主場館首測試使用天幕　上蓋擁4大特點

▲ 體育園主場館再度迎來大型測試，今晚（2月4日）上演港超聯U22傑志對北區的足球比賽。場館會首次開啟天幕作測試，天幕上蓋更有4大特點。

【啟德體育園 / 啟德主場館 / 港超聯】啟德體育園主場館再度迎來大型測試，今晚（2月4日）上演港超聯U22傑志對北區的足球比賽。場館會首次開啟天幕作測試，天幕上蓋更有4大特點。

啟德主場館有可開合式上蓋，以鋼材製造並配備嚴格的隔音規格，令主場館成為全球具備最高效隔音功能的運動娛樂設施之一，同時可在不受惡劣天氣環境影響下，舉辦不同類型的國際級體育盛事及文娛活動。

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啟德體育園｜開合式上蓋4個主要特點

擁有精密結構，整個上蓋結構及主鋼桁架，由15,000噸鋼材組成，其主鋼桁架跨度達180米。配合主場館的「無柱」設計，項目團隊運用先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，在座位後方設置四組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置，大大提升安裝施工效率、質素和安全。

有高效隔音功能，重型上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準，將活動期間的聲浪集中到場館內，即使在住宅區附近也能提供最佳體驗。

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可精確操作，東西兩邊的開合式上蓋重逾4,800噸，每側上蓋由八輛專為重型鐵路技術設計的路軌車，即轉向架支撐，並由四條約71毫米粗的鋼纜所驅動，利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作。

具安全系統，為確保運作的安全性與可靠性，開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，技術人員會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。

此外，項目團隊利用綜合數碼科技，包括「建築信息模擬」及「可供製造及裝配的設計」等技術，提前視像化整個施工過程，從而提升裝嵌的精準度並有效優化設計與施工流程。

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