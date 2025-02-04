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財政預算案2025｜鄧家彪倡研究公務員團隊規模　邵家輝稱部門應研究縮減開支

社會

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

工聯會立法會議員鄧家彪表示，工聯會建議政府就公務員團隊的規模及工作進行研究，令公帑用得更精準。（資料圖片）

新一份財政預算案在月底發表，工聯會立法會議員鄧家彪表示，工聯會建議政府就公務員團隊的規模及工作進行研究，令公帑用得更精準，同時提升效率。他以勞工處為例，指目前有600多名員工負責就業服務，每年開支達6至8億元，他認為可研究將相關工作交由「第三部門」，即非牟利機構負責，節省開支。

他表示，勞工處有2000多名公務員同事，有600多人做就業服務，反問做就業服務是否應該交由第三部門去做，省回一些資源。

2元乘車優惠要先處理「長車短搭」

對於長者2元乘車優惠是否需要調整，鄧家彪在電台節目表示，應先處理「長車短搭」的問題，建議巴士公司應在落車位置加設「拍卡機」。他認為過去巴士公司在這方面欠缺誘因，為免影響收入，所以一直無做，但有關補貼涉及公帑，應該用得其所。

自由黨主席邵家輝則表示，如何調整長者2元乘車優惠可以討論，例如是否設使用上限、不補貼某些工種等，認為政府應該就有關數據作出交代。他又建議各政府部門應自行研究如何進一步縮減開支，他舉例說在目前財赤下，部門是否可以再減8%開支，分兩年進行，以達收支平衡。

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