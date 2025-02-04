心理健康｜研究：大灣區大學生參與心理健康大使計劃後　抗逆力提升逾1成

▲ 嶺大調查揭示學生參與心理健康大使計劃後，情緒問題顯著減少。（嶺大提供）

學生精神健康問題備受關注，嶺南大學一項研究顯示，完成心理健康教學課程的大灣區院校大學生，在各項心理健康指標均有明顯進步，其中抗逆力提升11%至15%。

為提升大灣區大專院校學生的心理健康，嶺大心理學系轄下「和富李宗德諮詢及輔導心理學研究中心」在過去五年進行一項持續性調查研究，自2020年初展開「心理健康大使計劃」，從中山大學、香港科技大學（廣州）、南方科技大學等多所大灣區院校，招募合共598名平均年齡為22.9歲的大學生參加。

參與者須完成8節共12小時的線上及線下心理健康教學課程，涵蓋六大主題，包括壓力應對策略、成長心態和抗逆力等。

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問卷評估發現，完成培訓的學生，在各項心理健康指標均有明顯進步，其中抗逆力提升11%至15%，顯示他們更能應對壓力；成長思維改善9%至19%，反映更強的自我接納及發展潛能等；「親社會行為」則增加6%至8%，體現他們更願意幫助他人。追蹤研究亦發現，在完成培訓個月後，逾9成參與者表示有持續在社區中幫助他人。

身兼中心主任的嶺大心理學系系主任蕭愛鈴表示，年輕人在「後疫情」時期對社交適應容易感到壓力和焦慮，而研究發現同學參加計劃後的心理健康狀況得到全方位提升，增強親社會行為有助培養社區意識、同情心和同理心。

其中320名參加計劃的學生已成為「心理健康大使」，在校園內推廣心理健康的意識，以推動大灣區的社區心理健康展。有關計劃將於今年進一步拓展至其他大區及海外大專院校，嶺大邀請有興趣參與計劃的大學與研究團隊聯繫校方。

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