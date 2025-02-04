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徐熙媛大S去世｜姊妹情深生死關頭陪伴在側 小S得知大S死訊哭崩癱軟在地

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撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

小S徐熙娣在大S徐熙媛生死關頭時陪伴在側，得知大S死訊後，小S哭崩癱軟在地。

【徐熙媛/大S去世/大S逝世/小S徐熙娣】小S昔日曾喊話：「最愛最在乎的人是姐姐」。在姐姐生死關頭，一直留守醫院沒有離開半步，直到當地醫生宣布對大S急救無效時，小S無法接受姐姐死訊，當場在醫院哭到癱軟在地，哀痛欲絶。

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徐熙媛大S去世｜小S感恩這輩子能成為她的姊妹

大S赴日旅遊染上流感併發肺炎，不幸離世，享年48歲。2月3日，小S透過經理人發文證實大S死訊，悲痛表示，「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever」。

據悉，一向與大S感情深厚，並相當崇拜她的小S，在姐姐生死存亡之際，一直沒離開醫院半步，直到當地醫生宣布對大S急救無效時，小S無法接受姊姊死訊，當場在醫院哭到癱軟在地。

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徐熙媛大S去世｜小S︰最愛最在乎的人是姐姐

大小S一向姊妹情深，兩人互相扶持闖蕩演藝圈，小S昔日曾喊話：「最愛最在乎的人是姐姐」。2003年二人主持《娛樂百分百》，但大S突然失蹤，小S獨自在鏡頭前流淚，她當時邊哭邊說，「我只是想要跟你講，今天你不管遇到什麼樣的事情，世界上最愛你的人，就是你的家人，世界上只有我們家的人，不會想要傷害你」。

徐熙媛大S去世｜一同走過風雨30年

1994年，17歲的大S與妹妹小S共組雙人女子團體「S.O.S」出道，2人在演藝圈至今30年，一同走過風風雨雨，小S遭黃子佼劈腿、曾寶儀背叛，在《娛樂百分百》痛哭失聲；大S因和具俊曄傳情遭對方公司和粉絲抵制，委屈在節目上落淚，每每都是姊妹相互打氣、扶持，從年輕氣盛到如今為人母，兩姊妹永遠是彼此最大的支柱。

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徐熙媛大S去世｜甘願代妹妹承受一切

小S過去曾邀大S上節目《康熙來了》，從結婚、生子，完全參與彼此人生。小S憶述懷上大女時，胎兒被檢查出有問題，她連忙打給大S哭訴，大S立刻禱告，「拜託一定要讓我妹妹，生出一個健康的孩子，如果徐家一定要有一個不健康的孩子，我願意生這個小孩，讓我來承擔這個後果。」為了妹妹，寧可自己生下不健康的孩子。

到了大S生產時，小S為了誰進去陪產，還跟汪小菲吵了一場架，小S稱︰「我不是要搶第一，我是要握著妳的手給妳鼓勵，他（汪小菲）只是要看到嬰兒的第一眼，看他多自私。」足見姊妹心心相連。

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徐熙媛大S去世｜大S曾寫《姊妹情深》成絶響

大S曾親手寫詞《姊妹情深》，為她和小S姊妹情留下永遠的紀念，「經過了一段精采的生活，心中感到有些失落，失去了真心的朋友，失去一些自由，有你始終陪伴我左右，經過了一段疲憊的生活，實現了心中的美夢，你和我努力的成果，換來一片天空，所有的眼淚讓它隨風飄走，睜開眼所有的掌聲，圍撓著我們心中多感動，永遠不會忘記這一切，你是我最好的朋友，徐熙媛 徐熙娣 最親愛的姐妹，不怕苦不怕難緊握了雙手，未來要走的路，也許會有些辛苦，我們絕不能回頭。」

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