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靚媽精明眼｜麥當勞人日限定優惠 免費升級大薯條大汽水

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 47 分鐘前

最後更新： 44 分鐘前

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熱門 徐熙媛 汪小菲 保暖大法 超市大搜查 財政預算案2025 五索 升中面試 小一入學 名校專區 會員有獎

今日初七人日，祝大家生日快樂！麥當勞為大家送上生日禮物，憑優惠碼即可免費升級大薯條、大汽水，以下即睇換領攻略！

適逢人日，麥當勞特別推出新餐墊紙，可將其摺成獨特的生日帽，嘆完餐點仲有得玩。而免費升級大薯條、大汽水的秘訣在於麥當勞手機App。

只要在App的首頁拉至最底，即可看到「兌換優惠碼」圖案。於空格內輸入指定優惠碼「2025HBD」即可成功換領優惠券，並自動新增而帳戶之中。只要選購指定超值套餐，即可免費升級至大薯條及大汽水。

即睇換領流程：

點擊圖片放大
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除此之外，由即日起至2月9日，於App內按 「自選麥麥勁賞」Banner進入活動頁面，即可任揀4個獨家優惠！優惠包括McGriddles早餐、麥炸雞餐，或脆辣雞腿包及魚柳包餐，通通都有得減。揀好之後，優惠券同樣會自動存入「優惠」頁面，使用日期為2月10日至14日。

立即把握時間換領優惠！

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