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日本流感｜在日生活港女疑染流感求醫屢遭拒　分享檢測治療、病症及康復全過程

社會

撰文： 王月明

發布時間： 2 小時前

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在日生活港女疑染流感求醫屢遭拒，分享檢測治療、病症及康復全過程。

【醫療 / 發燒 / 日本流感】大S徐熙媛在日本染流感併發肺炎猝逝，日本現時流行的H1甲型流感引起多方關注。早前，在日本生活的YouTuber在其頻道「風信子與旦那」上傳影片，講述其感染流感全過程。

「風信子」分享了因醫院飽和拒收、檢測、治療、病症及恢復的經驗及感受。影片中可以明顯聽到，她患病期間的音色與其病症好轉後大不相同，惟其間仍偶有咳嗽，她指此次流感與新冠病毒相似。

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日本流感｜初期病徵與感冒相似

據「風信子」憶述，疑染流感初期並未感到太多不適，只是偶爾咳嗽及畏寒，以為是普通感冒，故正常外出；惟當日她晚上渾身乏力，感到寒冷，身體亦隨之開始發熱，測量後發現提問已達38.4度；她服下退燒藥及感冒藥，認為休息一晚便會痊癒。

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然而，她第2日醒來病狂情並未好轉，她形容「（身體）依然係好熱，同一時間有嘅病徵，包括有流鼻水、咳，同埋頭痛，仲有關節痛」，稍有降溫也只是因為服用了退燒藥，藥效一過體溫由再次升高。

日本流感｜2間診所飽和無法收治

由於反复服用維生素及退燒藥仍未見好轉，風信子這是才開始懷疑可能染上流感，於是她第3日決定前往醫院治療，惟致電了2間診所都被告知已收滿病患，遂拒絕其入院看診，好在她找到一間仍能測試及治療的偏遠診所。

經檢測，她被確診為感染甲型流感。（取自YouTube）

當日她到達診所時，診所早已是人滿為患，她發現醫生給每位病人看診的時間很快，「我懷疑可能中嘅嘢都差唔多，所以其實醫生已經好快知道（中流感）」。

醫生診斷後，她被送至隔離病房做檢測，護士採集她兩個鼻孔內的樣本做檢測，最終確診為感染甲型流感。醫生為其開了治療流感的藥物，包括專門對抗此次流感的藥物、退燒藥、胃藥、止咳藥等。

她表示，該流感伴隨的咳嗽可能會持續1至2個月，影片錄製期間，她還偶有咳嗽。（取自YouTube）

日本流感｜咳嗽或持續1至2個月

就診及服藥1日後，她開始退燒，但仍持續感到發冷、疲憊、頭痛及肌肉酸痛，而「鼻水同埋咳，就一直都唔好。」她在電視中了解到，感染此次流感，咳嗽可能會持續1至2個月。

影片最後，風信子分享了此次染流感的感受，形容患病期間會十分疲憊、乏力，「呢個病比想像中幸苦」；她表示染上此次流感大致需要5日時間恢復體力，醫生亦建議生病前5日居家修養，不宜外出；她建議大家如若出現類似症狀，應及時就醫。

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